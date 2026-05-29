5月29日 発表

GANYMEDEが運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は5月29日、「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2026」にて「ZETA DIVISION Geekly」メンバーとして、Weibo Gaming所属のMenaRD選手が加入、STREET FIGHTER部門の新規メンバーとして、コーチのじゃじい氏が加入したことを発表した。

「ZETA DIVISION Geekly」に、過去CAPCOM CUPで2度世界王者となり、そのほかの世界大会でも輝かしい成績を収めてきたMenaRDが加入決定。また、STREET FIGHTER部門にコーチのじゃじい氏が加入することも明らかとなった。

今回加入したMenaRD選手、じゃじい、そして既存メンバーは競技活動のみならずコンテンツやイベントなど様々な活動を通じて、ストリートファイターコミュニティを盛り上げていくとしている。

【THE REAL DEAL // ZETA DIVISION Geekly | SFL 2026 ANNOUNCEMENT】【MenaRD】

小さな島国から世界の頂点へ登りつめたTHE REAL DEAL。驚異的な適応力で隙のない強さを誇る絶対的王者は、一歩試合を離れれば、よく食べよく笑う礼儀正しいナイスガイ。

【じゃじい】

国内リーグの最前線に立ち続け、格闘ゲーム界隈へ並々ならぬ愛を注ぎ続けてきた実力派。真摯な姿勢から生まれる論理的な分析力と温かみのあるサポートで、チームに実家のような安心感を与えてくれる。