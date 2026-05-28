俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんのリクエストに応え、寿司を土産に購入したことを報告した。

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この日、川崎は「仕事が終わって昨夜も仲良し夫妻と2日連チャンで寿司屋で待ち合わせ」と報告。「いや〜貝類が美味しい時期だ そして握りはお決まりでコハダからスタート」と寿司を楽しんだことをつづった。

また、店を予約する際に「電話で寿司屋を予約してる横で妻が『いいな〜！私もホッキ貝食べたいな！』」と花音さんからリクエストがあったことを告白。「ガッテン承知だ」と述べ「帰りにホッキ貝2個入りでお持ち帰りを二折り頼んだ」「妻と義母の晩御飯用だ」と土産を注文したことを明かした。

その後「お土産を持って妻が経営する店」へ訪れたことを明かしつつ、帰宅後の花音さんの様子について「家に帰り美味しそうに食べる妻 大好きなホヤ貝も並べて幸せそうな顔をしていた」と嬉しそうに報告。最後に「今日も素敵な一日をお過ごしください」とつづりブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」