これまでに5度の失敗…韓国アイドル、諦めずに不妊治療継続へ「赤ちゃんは来てくれるだろうか」

韓国第1世代ガールズグループBaby V.O.Xのメンバー、シム・ウンジンがタロット占いをしながら子供への期待をあらわにした。

最近、YouTubeチャンネル「本当の姉妹クロス」（原題）には、「果たしてイ・ヒジンは結婚できるのか？鳥肌の立つ結果！」というタイトルの動画が公開された。

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この日、同グループのイ・ヒジンとともに、知人にタロット占いをしてもらったシム・ウンジンは、「現在、体外受精を進めている」として、「私の人生にも赤ちゃんが来てくれる可能性があるのか、見てみたい」と語った。

カードを確認した知人は、「秋の9〜10月頃に、上手くいかないケースがあるかもしれない」と解釈した。

これに対し、シム・ウンジンは「今年までは体外受精に挑戦するつもりだ」として、「秋にそうなったとしても、冬は違うカードなのか」と質問。知人は、「良い結果があると出ている」と答えた。

6月から再び体外受精を始めるという彼女は、「今年まではやってみることに決めたから」として、「完全にダメというわけではないと言われた。私が諦めさえしなければ、不可能ではないそうだ」と期待を寄せた。

これに対し、知人は「これまでのものが失敗したあと、別の方法を試してみることになるかもしれない」として、「違う道でやることで成功すると出ている」と話した。

シム・ウンジンは、「病院を変えるのかな？自然妊娠かな？でも自然妊娠の確率は2〜3％だと言われた」と不思議がった。

イ・ヒジンは、「そのなかでも可能性はあるよ」と慰め、シム・ウンジンは「薬が本当に多くて注射も違って、そのときそのときで違う」と説明した。

イ・ヒジンは気にすることなく、「私にも、可愛がることができる子供が増えるね」とときめきをあらわにし、シム・ウンジンは「確信しちゃダメだよ」と話しながらも、笑顔を見せた。

なお、シム・ウンジンは2021年に俳優チョン・スンビンと結婚した。彼女は2024年から体外受精の施術を始め、これまでに5回失敗を経験したと明かしている。