ANA『ポケモンジェット 赤・緑』デザイン発表 『赤』は国内線7月末に就航開始予定
全日本空輸株式会社（ANA）と株式会社ポケモンは、ポケモン30周年特別企画として、特別塗装機「ポケモンジェット」3機を就航することを発表した。その第一弾・第二弾となる「ポケモンジェット 赤」「ポケモンジェット 緑」の2機の飛行機のデザインが公開された。
【画像】センス抜群！『ポケモンジェット 赤・緑』絵柄デザイン
「ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年、ANAとポケモンがともに歩んできた歴史を祝して、いままで発売された各ゲームタイトルの最初のパートナーとなるポケモンたちが機体に描かれている。また、機内でもオリジナルデザイングッズでファンをお迎えし、搭乗された瞬間から、ポケモンたちとのワクワクする世界で特別な空の旅を演出する。
■特別塗装機「ポケモンジェット 赤」
国内線定期便に就航するボーイング787-8（機番：JA819A）。機体には、ピカチュウに加えてゲーム『ポケットモンスター』シリーズの各タイトルで初めての冒険のパートナーとして登場する、ほのおタイプのポケモンたちが描かれている。「ポケモンジェット 赤」は、2026年7月末、国内線にて就航予定。
■特別塗装機「ポケモンジェット 緑」
国際線定期便に就航するボーイング787-9（機番：JA923A）。機体には、ピカチュウに加えてゲーム『ポケットモンスター』シリーズの各タイトルで初めての冒険のパートナーとして登場する、くさタイプのポケモンたちが描かれている。
■ヘッドレストカバー
機体に登場するポケモンたちが描かれた華やかなデザイン。
■限定デザインコップ
温かい飲み物、冷たい飲み物用に、ANAとの取り組みを記念した、ポケモン30周年ロゴとポケモンたちが描かれたデザイン。
■カクテルナプキン
限定デザインコップと同様に、ANAとの取り組みを記念した、オリジナルポケモン30周年記念ロゴとポケモンたちが描かれている。
■搭乗記念品
特別塗装機へ搭乗者には、オリジナルデザインのステッカーを機内でお渡し。※一回のご搭乗につき、お一人様1枚のみのお渡しとなります。※一部路線、また運航状況によっては配布が出来ない場合がございます。また、予定配布数に達し次第、配布を終了する場合がございます。
【画像】センス抜群！『ポケモンジェット 赤・緑』絵柄デザイン
「ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年、ANAとポケモンがともに歩んできた歴史を祝して、いままで発売された各ゲームタイトルの最初のパートナーとなるポケモンたちが機体に描かれている。また、機内でもオリジナルデザイングッズでファンをお迎えし、搭乗された瞬間から、ポケモンたちとのワクワクする世界で特別な空の旅を演出する。
国内線定期便に就航するボーイング787-8（機番：JA819A）。機体には、ピカチュウに加えてゲーム『ポケットモンスター』シリーズの各タイトルで初めての冒険のパートナーとして登場する、ほのおタイプのポケモンたちが描かれている。「ポケモンジェット 赤」は、2026年7月末、国内線にて就航予定。
■特別塗装機「ポケモンジェット 緑」
国際線定期便に就航するボーイング787-9（機番：JA923A）。機体には、ピカチュウに加えてゲーム『ポケットモンスター』シリーズの各タイトルで初めての冒険のパートナーとして登場する、くさタイプのポケモンたちが描かれている。
■ヘッドレストカバー
機体に登場するポケモンたちが描かれた華やかなデザイン。
■限定デザインコップ
温かい飲み物、冷たい飲み物用に、ANAとの取り組みを記念した、ポケモン30周年ロゴとポケモンたちが描かれたデザイン。
■カクテルナプキン
限定デザインコップと同様に、ANAとの取り組みを記念した、オリジナルポケモン30周年記念ロゴとポケモンたちが描かれている。
■搭乗記念品
特別塗装機へ搭乗者には、オリジナルデザインのステッカーを機内でお渡し。※一回のご搭乗につき、お一人様1枚のみのお渡しとなります。※一部路線、また運航状況によっては配布が出来ない場合がございます。また、予定配布数に達し次第、配布を終了する場合がございます。