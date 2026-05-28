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YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「博多駅のすぐ近くにある消滅した路線の廃駅跡【筑前簑島】」と題した動画を公開した。動画では、九州最大のターミナルである博多駅から徒歩圏内にひっそりと残る、旧国鉄筑肥線の廃駅「筑前簑島駅」の跡地を訪れ、その現状をレポートしている。



新幹線をはじめ多数の路線が乗り入れる大都市・博多駅。そこから南へ600メートルほど歩くと、かつての線路跡を再利用した「美野島緑道」へと繋がる。緑道を3分ほど進むと、住宅街の中に突如として不自然な階段と石積みの土台が姿を現す。これこそが、1983年に廃止された国鉄筑肥線の「筑前簑島駅」の跡地である。



現在の地名は「美野島」だが、旧駅名の表記は「簑島」であり、文字の違いに時代の変遷が垣間見える。残されたホームはかなり短く削り取られており、現役時代からの変化をうかがわせるが、高さは1メートル強と現在の駅のホームとほぼ同じ造りになっている。跡地周辺には立ち入り禁止の柵などは設けられておらず、誰でも自由に立ち入ることが可能だ。



動画では実際にホームの跡地に登る様子も収められており、階段を上がるとかつて列車を待っていた乗客と同じ目線の高さを体感できる。線路自体はすでに撤去されているものの、ホームの一部が残っている光景に対し、「かつてここを列車が走っていたということを、よりひしひしと実感することができる」と語られた。



ここから姪浜駅方面へと続く廃線跡は現在、一般的な道路へと姿を変えており、他の駅の跡地は筑前簑島駅ほど明確な形では残されていないという。大都市の喧騒からわずかに離れた場所に、ぽつんと取り残された廃駅の跡。そこには、失われた鉄路の記憶を静かに今に伝える、独特の哀愁が漂っていた。