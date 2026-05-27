5月26日、モデルでタレントの“あのちゃん”ことあのと、タレントの鈴木紗理奈をめぐる騒動に大きな動きが見られた。あのと鈴木の双方の所属事務所が声明を出したのだ。

「きっかけとなったのは5月18日深夜放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の一言でした。『ベッキーの次に嫌いな芸能人』を問われたあのさんは、鈴木さんの名前を挙げたのです。すると鈴木さんが、20日のInstagramのストーリーズで《普通にいじめやん》と不快感を表明。これを受けて22日にテレビ朝日が謝罪文を出し、23日にあのさんがXで番組降板を示唆しました」（スポーツ紙記者）

あのの所属するトイズファクトリーは26日のオフィシャルサイトで「一連の事態に関するお詫び」と題した文章を発表。《弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます》と謝罪した。

鈴木の個人事務所であるバードも、同日のオフィシャルサイトで「ご報告」と題した文章を発表。テレビ朝日からは鈴木本人の同席のうえで、経緯説明と謝罪があったと報告。《また、お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております》とあのへのエールとも取れる内容も見られた。

これで一件落着かと思いきや、X上ではあのの今後を憂慮する声が相次いでいる。

《あのちゃん、もう引退でも良いんじゃない？芸能界疲れたでしょ？何歳まででも今のキャラは通用しないし。また居心地いいところ探しなよ》

《あのちゃんはもう引退した方がいいねべつに芸能界にしがみつくこともない》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が指摘する。

「あのさんは破天荒な私生活や、大物芸能人への物怖じしない“タメ口”などの“変わり種”キャラでバラエティ番組でブレイクしました。『あのちゃんねる』以外でも、同じキャラを見せていましたので、今後それが続けられるかは未知数です。あのさんは、もともとはアーティストとして活躍してきたので、バラエティをやめて、本業へ戻るべきという意見もあります」

過去にあのは“バラエティ引退宣言”も行っている。

「2024年の『あのちゃんねる』でお酒を飲みながらトークをする企画の際、バラエティ番組への出演について《ずっとは無理だよ。30歳、40歳で出ているイメージない。辞めていると思う》などと語っています」（前出・放送作家）

この発言が現実味を帯びてきているのかもしれない。