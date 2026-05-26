【千葉県旭市】東日本産直ビーフ研究会の牛農家が旭市立滝郷小で食育授業「牛のエサやり体験」を実施



東日本産直ビーフ研究会の会員である牛農家・糸賀貴志氏は、千葉県の旭市立滝郷小学校(以下、滝郷小)で牛のエサやり体験を実施している。

5月19日(火)に3年生向けに開催され、6月2日(火)には5・6年生に向けて開催予定だ。

食育授業が生まれた背景



昨今の教育現場では、プログラミングをはじめとするデジタル教育が進んでる。一方で、実際の現場に足を運び生産者や地域で働く人と直接触れ合う体験型の学びの機会は、まだまだ少ない状況と言えるだろう。

東日本産直ビーフ研究会の会員である牛農家・糸賀貴志氏は、そうした状況に課題を感じる中で自らPTA役員を務めていた滝郷小で当時の校長と対話を重ね、食育授業を提案。ボランティアとして毎年牛へのエサやり体験と、食肉に関わる親子の実話から生まれた紙芝居の読み聞かせ授業を継続して実施してきた。

「命をいただく大切さ」を五感で伝える食育授業

エサやり体験では、子どもたちが実際にワラやペレットと呼ばれるエサを牛に与え、牛になめられるなどの触れ合いを通じて、牛の大きさやにおい、可愛らしさを五感で感じられる。また、実際の現場で体験することで、子どもたちは「食」をより身近に学べるだろう。

さらに同年秋には、紙芝居「いのちをいただく」の読み聞かせも予定しているとのこと。食肉業に関わる方の実話をもとにした物語で、牛の命をいただく葛藤と家族の言葉を通じて「生きるために他の命をいただいている」ことの重みを伝える内容だ。

小学5・6年生にはこれらに加え、牛のゲップを減らすなどSDGsへの取り組みや地域産業に関する講話も実施するという。



「本当においしい牛肉を追求し、届け続ける」ことを理念とする東日本産直ビーフ研究会は、地域の高校や小学校で食育授業を実施し、牛肉が食卓に届くまでに生産者がどのような工夫や努力をしているのかを伝えることで、子どもたちが「食」と向き合うきっかけづくりを行ってきた。

食育授業では「命の大切さ」を伝えることを大きな目的としているそう。自分たちが口にする食べ物はもともとすべて生きていた存在であり、その命をいただくことで自分の体はつくられている。牛と直接触れ合う五感を使った体験は子どもたちの記憶に強く残り、食べ物やそれを育む存在への感謝を育むとともに「命をいただいて生きること」の大切さを大人になっても忘れない人生の糧としてほしいと東日本産直ビーフ研究会は考えている。

授業後の子どもたちの変化

食育授業の実施後、滝郷小の先生たちからは「子どもたちが食べ物や生産者に感謝して食べるようになった」「苦手なものでも食べる努力をするようになり、給食を残さなくなった」という感謝の声が寄せられているそう。

食育活動を研究会として広げていく

東日本産直ビーフ研究会では、今回の授業のほかにも、習志野市立習志野高等学校での食育授業や調理実習など幅広い食育活動を行ってきた。

こうした取り組みを通じて一次産業への理解促進や地域への愛着の醸成につなげることを目指しており、今後も食育活動を広げ食材や命への感謝の気持ちを育む機会を創出していくとしている。

6月2日 エサやり体験の実施概要

エサやり体験は、6月2日(火)13:40〜15:00、糸賀牧場にて旭市立滝郷小学校の5・6年生を対象に実施される。

講師は糸賀貴志氏が務め、牛舎での子牛・成牛へのエサやり体験と子どもたちが牛に関心を持つクイズや解説を行う。

東日本産直ビーフ研究会について

東日本産直ビーフ研究会は、「安心・安全だけでなく、その先にある“しあわせ”をお届けする」ことを使命に掲げる、30人の会員からなる組織。ただ牛肉を届けるだけではなく、日々の食卓から、特別な記念日まで、食べた時に“しあわせ”があふれるよう願いを込めて、生産の一つひとつに丁寧に向き合っている。

東日本産直ビーフ研究会が提案する、食育の取り組みに注目してみては。

■エサやり体験の実施概要

日時：6月2日(火)13:40〜15:00

場所：糸賀牧場

住所：千葉県旭市岩井1741番地13

対象：旭市立滝郷小学校5・6年生

東日本産直ビーフ研究会公式サイト：https://shiawase-beef.jp

(丸本チャ子)