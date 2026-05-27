“液状のり”アラビックヤマト「本来の用途で…」 SNSで大バズりもメーカーが異例の注意喚起【全文】
ヤマト株式会社のロングセラー液状のり「アラビックヤマト」を巡り、SNS上で本来の目的とは異なる使用方法を紹介する動画が拡散されているとして、同社は27日、公式Xを通じて「本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう」と注意を呼びかけた。
【写真】「新しいコスメ」使用で下まぶたが大きく腫れたしなこ
SNS上で「アラビックヤマト」を使ったある動画が大きな注目を集め、トレンド入りした。これに対しヤマト株式会社は、「現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております」と、まずは異例の反響に対する感謝の意を表明。
しかし「動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません」と指摘。「お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます」と、安全面への配慮から本来の用途を守るよう強く呼びかけた。
■全文
【お願い】「アラビックヤマト」は本来の用途でご使用ください
現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております。
しかしながら動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません。
お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
【写真】「新しいコスメ」使用で下まぶたが大きく腫れたしなこ
SNS上で「アラビックヤマト」を使ったある動画が大きな注目を集め、トレンド入りした。これに対しヤマト株式会社は、「現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております」と、まずは異例の反響に対する感謝の意を表明。
■全文
【お願い】「アラビックヤマト」は本来の用途でご使用ください
現在、SNS上で当社製品を使った動画が話題になっており、たくさんの方に注目していただけて大変嬉しく思っております。
しかしながら動画内でご紹介されている使い方は、メーカーが想定している本来の接着用途とは異なっており安全性を保証することができません。
お客様に安心・安全に製品をお使いいただくためにも、本来の接着用途・使用方法でご使用いただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。