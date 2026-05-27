Vチューバーグループ「あおぎり高校」は27日、公式サイトを通じ、プロデューサーを務めていた藤井慎一郎氏が退任すると発表した。

あおぎり高校は2018年から活動を開始した人気Vチューバーグループ。藤井氏はプロデューサー就任以降、ショート動画などの配信に力を入れヒット動画を数多く生み出した。昨年4月にはキングレコード（EVIL LINE RECORDS）から、配信シングル「お前のまともはまともじゃない」を出しメジャーデビュー。同年9月にはTOKYO MXで「あおぎり高校のENJOY！エンジョー予備校！」で地上波のゴールデンタイムでの冠番組を放送開始した。

運営は「このたび『あおぎり高校』に約8年間携わってきた藤井慎一郎がviviONを退職し、プロデューサーを退任することとなりましたので、みなさまにご報告をさせていただきます」と発表。「藤井プロデューサーは『あおぎり高校』の運営会社であった株式会社クリエイトリングの代表を務め、『VTuber（事務所）あるある』のショート動画をはじめとして『あおぎり高校』の数多くの動画制作に携わり、プロジェクトの最前線に立ち続けてきました」と功績を称えた。

また「色々なことが手探りで紆余曲折した約8年間でしたが、ファンのみなさまの熱量と、所属メンバーたちの頑張り、そして何より藤井プロデューサーの尽力のおかげで『あおぎり高校』はここまで大きくなることが叶いました」と感謝。「その藤井プロデューサーがプロジェクトから離れることで、今後『あおぎり高校』の公式チャンネルで投稿されるコンテンツの内容にも影響が出ることとなります。時にはもどかしく思われるような変化もあるかもしれません」とした上で「すでに『あおぎり高校』は新たな未来に向けて走り出しています。藤井プロデューサーが退任したあとも変わらず、所属メンバーたちのサポートはこれまで以上に強化していく所存です。これからの未来に向けて、視聴者やファンのみなさまに引き続き『あおぎり高校』のコンテンツを楽しんでいただくためにも、プロジェクト一同、邁進していきますと決意を新たにした。