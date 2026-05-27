お笑いコンビ「パーパー」のあいなぷぅ（32）が26日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。親交のある女性芸人と参加した合コンを振り返った。

昨年9月に「蛙亭」イワクラと破局した「オズワルド」伊藤俊介に向けて、同番組では「破局・伊藤が交際したい女芸人ランキング うぬぼれ自分番付」を企画。あいなぷぅの他、「紅しょうが」稲田美紀、「3時のヒロイン」福田麻貴、「納言」薄幸、ピン芸人の吉住、「エルフ」荒川、「カーネーション」吉田結衣がエントリーした。

あいなぷぅは、伊藤が付ける自身の順位を1位と予想し「あまり接点がなくてしがらみがない分、有利かな」と自己分析したが、「最下位は分かる。吉田さん」とズバリ。「吉田さんと合コンに行かせていただいたことがあるんですけど、腕を組んでふんぞり返って、“休日何してる？”みたいに言ってて。圧迫面接みたいだった」と振り返った。

すると吉田は「違う違う！せっかく芸人とコンパしてるんだから、ちょっとでも楽しんでもらおうと思って」と釈明。「私は全員を見てる。“今、全員笑ってるかな”って」と反論したが、あいなぷぅは「いやいや怖かったです」と告白。「だって吉田さんがツッコんだ人、その後しゃべらなくなってました」との暴露に一同は爆笑。吉田は「そんなことないって。違う違う」と否定していた。