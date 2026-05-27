実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が27日、自身のSNSを更新。匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）と暴走族を比較し“呼び方変更”を提案した。

トクリュウが関与しているとみられる事件が相次いで発生。奈良市の住宅に複数の男が押し入り、住人の女性がポーチを奪われて軽傷を負う事件があり、奈良県警は25日、強盗致傷と住居侵入の疑いで京都府の男子高校生ら17〜18歳の3人を逮捕した。3人は京都府福知山市の男子高校生（18）、同府宮津市の男子高校生（17）、同府の会社員の男（17）。県警によると、トクリュウが関与しているとみられる。

また、東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、警視庁捜査3課は25日までに、強盗未遂などの疑いで、栃木県矢板市のアルバイトの男（20）と、同県栃木市に住む高校2年の少年（17）を含む17〜20歳の男ら計6人を逮捕した。うち1人が、匿名性が高い通信アプリで指示役と連絡を取っていたといい、警視庁はトクリュウが関与しているとみて調べている。

ひろゆき氏は「暴走族が珍走団と呼ばれ、恥ずかしくなって消滅。トクリュウも珍流団とか呼び方を変えた方がいいんじゃない？頭の弱い珍妙な人達が集まる集団的な。。」とつづった。