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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【どうなる？】ランプを纏う近代駅舎、小樽駅【北海道の鉄道、その栄枯盛衰と共に】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、元駅員であるa0氏の撮影とnonkyuru氏のナレーションにより、北海道・小樽駅の現状や北海道の鉄道網の栄枯盛衰について解説されている。



動画は、札幌方面から小樽へ向かう函館本線の車窓からスタートする。2030年度末の開業が予定されている北海道新幹線の「新小樽駅（仮称）」は、現在の小樽駅から約4km内陸に建設される予定だ。それに伴い、並行在来線となる小樽から長万部間の約140キロが廃線となることが確定(※その後、バス転換が難しくなったことから未定に変化)しており、北海道の鉄路が大きな変革期にある現状が語られる。



現在の小樽駅に到着すると、幅の狭いホームに飾られた北一硝子寄贈の美しいランプが目を引く。さらに、4番ホームは小樽にゆかりのある石原裕次郎にちなんで「裕次郎ホーム」と名付けられている。上野駅と同時期に誕生したという近代的な駅舎の外観とともに、駅自体が持つ歴史的な魅力が紹介された。



その後、小樽市総合博物館へと足を運ぶ。ここでは、北海道初の鉄道である幌内鉄道（後の旧手宮線）の誕生から始まり、港とともに発展した鉄道網の歴史が精巧な模型で解説されている。特に、海上の高い位置に線路を通し、貨車から下の船へ直接石炭を落とすというダイナミックな仕組みは必見だ。しかし、1970年代には約4000キロあった北海道の路線網が、1980年代以降の相次ぐ廃線により半分近くにまで減少しているという、過酷な栄枯盛衰の歴史も示された。



夕暮れ時に再び小樽駅へ戻ると、かつて列車の到着を人々に知らせていた「むかい鐘」が紹介される。新幹線の延伸という新たな時代を迎えようとする中、小樽駅と周辺に残る数々の遺構は、北海道の開拓から近代化を支えた鉄道の確かな足跡を今に伝えている。