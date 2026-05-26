衝撃の逮捕報道から一夜明けた5月26日午後2時ごろ、読売巨人軍の阿部慎之助前監督（47）は東京・渋谷区にある自宅に戻ってきた。

「黒のワゴン車が自宅に横付けされると、スーツ姿の阿部前監督が神妙な顔で降りてきました。報道陣に対して、『先ほど、会見で申し上げた通りです』とだけ小声で答え、深々と何度も礼をしたのち自宅に入っていきました。ペナントレース中の巨人軍を率いてきた勇ましい姿はそこにはなく、憔悴しきった様子でした。

阿部前監督が帰宅する数時間前には、マスクをした妻と次女が帰宅していました。長女が自宅にいるかどうかはわかりません。長女は報道陣に向けて『父親とはもう仲直りをしています』と手紙を書いていましたが、本当にそうなのか、疑問が残りますね」（取材した記者）

日本中が驚いた現役監督の逮捕劇。25日夜、18歳の長女が、自宅で父親から暴行を受けたと児童相談所に連絡し、児相が110番通報。その後、現行犯逮捕に至った。渋谷署に連行された阿部前監督は、4時間余りの取り調べを受けて、26日の0時過ぎに釈放された。

球団の対応は早かった。26日午前に会見を開き、阿部前監督の辞任を発表。阿部前監督は「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。記者からチームに対しての言葉を求められると、涙ながらに「こういう形で去るということは、本当にご迷惑をおかけしているなと思います」と言葉を詰まらせた。

こうした騒動を近隣住民はどう考えていたのか。周辺を取材すると、「え、この近くに住んでいるんですか、知りませんでした。前日は特に警察が来て騒動になったり、誰かが大声を発したなどということもありませんでした」と、そもそも認知していない人が大半だった。

また、「阿部監督の顔を見たことはありますよ。でも、ここらは近所づきあいするわけでもないですし、ほかにも有名人が多く住んでいるところなので、特に気にかけたことはありませんでした」という声もあり、受け止めは一様に淡々としたものだった。

プロ野球は26日からセ・パ交流戦が始まる。シーズンはまだ前半戦だが、チームは予想もしない形で大事な指揮官を失った。