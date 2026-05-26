記事ポイント ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が今回初出店2名の有名シェフが競演する東武限定スペシャルコラボコース（1人前4,950円）をイートインで提供「チーズとアイスSHOW」では初出店チーズグルメと夏のひんやりスイーツが一堂に集結 ローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が今回初出店2名の有名シェフが競演する東武限定スペシャルコラボコース（1人前4,950円）をイートインで提供「チーズとアイスSHOW」では初出店チーズグルメと夏のひんやりスイーツが一堂に集結

東武百貨店 池袋本店は、2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで、8階催事場で「イタリア展」と「チーズとアイスSHOW」を同時開催します。

今回のテーマはローマ特集で、ローマに本店を構える老舗ジェラート店の初出店や名作映画にも登場した名車・バイクの展示など、都内にいながらローマの空気を感じられる内容が揃います。

「イタリア展」60店舗・「チーズとアイスSHOW」11店舗が8階催事場の約300坪に集まります。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」





会場：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約300坪）期間：2026年5月28日（木）〜6月2日（火）営業時間：午前10時〜午後7時店舗数：「イタリア展」60店舗／「チーズとアイスSHOW」11店舗イートインラストオーダー：閉場30分前（スペシャルコラボコースは閉場1時間前）

ローマゆかりの名車・バイク展示、ローマに本店を構える老舗ジェラート店の初出店、2名の有名シェフによる東武限定コースメニューのイートインが展開されます。

いずれもローマ特集の趣向に沿ったコンテンツで、「イタリア展」60店舗が池袋の会場を彩ります。

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では初出店のチーズグルメに加え、かき氷やソフトクリーム、ジェラートなど初夏にぴったりのスイーツが11店舗から展開されます。

ローマを感じる名車・バイク展示

ローマが舞台の名作映画に登場した車種とバイクが会場内に展示されます。

映画のワンシーンをそのまま切り取ったような演出で、イタリア気分を盛り上げます。

1948年製 FIAT500 Topolino（Type 500B）





丸みを帯びたコンパクトなボディが印象的な「1948年製 FIAT500 Topolino（Type 500B）」は、1948年に製作された名車です。

ローマが舞台の名作映画の劇中でローマの街並みとともに映し出された車種として知られています。

Vespa LX 125





生誕80周年を迎えた「Vespa LX 125」も展示されます。

可愛らしいカラーと曲線的なフォルムが特徴のバイクで、同じく名作映画に登場した車種として知られています。

初出店のジェラート専門店「ジョリッティ」

ローマに本店を構え、観光名所としても人気の老舗ジェラート専門店「ジョリッティ」が今回初出店します。

代表メニュー「バカンセロマーネ」はイートインで750円から提供され、各日数量限定での販売となります。

東武限定スペシャルコラボコース





イートインでは「リストランテ・アルポルト」の片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏、2人の有名シェフによる東武限定スペシャルコラボコースが1人前4,950円で提供されます。

前菜コラボプレート（アルポルト＆クリマのコラボ）・2種から選べるパスタ・2種から選べるメイン・ドルチェプレートの4品構成で、ローマ発祥とされるカルボナーラやローマ風前菜プレートも含まれます。





「リストランテ・アルポルト」の片岡 護氏が前菜とドルチェのコラボプレートを担当します。

飲み物はアイスコーヒーまたはアイスティーから1種選択できます。





「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏が2種から選べるメインを担当します。

単品でのオーダーにも対応しており、5月29日（金）・6月1日（月）の各日午後3時から5時は料理の提供が休止されます。

イタリア雑貨セレクション

「イタリア展」ではリネン・ジュエリー・陶器など本場イタリアから仕入れた雑貨も並びます。

いずれも販売数が限られた希少なアイテムです。

リネンテーブルクロス





ブランド：ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ素材：麻100％サイズ：約160×230cm価格：46,200円販売予定：2点のみ

「ルッカ／テシトゥーラ・トスカーナ・テレリーエ」のリネンテーブルクロスは麻100％・約160×230cmの大判サイズで、販売予定は2点のみとなります。

K18PG枠付 シェルカメオ各種





ブランド：トーセトレーディング価格：121,000円〜販売：すべて現品限り

「トーセトレーディング」が取り扱うK18PG枠付 シェルカメオ各種は121,000円からで、すべて現品限りの販売となります。

イタリア製 陶器 掛け時計





ブランド：アントニオ・ザッカレラ／サフィナ（初出店）サイズ：径約16cm・重さ約320g価格：59,400円販売予定：2点のみ

初出店の「アントニオ・ザッカレラ／サフィナ」が取り扱うイタリア製陶器掛け時計は、径約16cm・重さ約320gのコンパクトな一品で59,400円、販売予定は2点のみとなります。

チーズとアイスSHOW - 初出店グルメ＆ひんやりスイーツ

同時開催の「チーズとアイスSHOW」では、初出店3ブランドのチーズグルメと、かき氷・ソフトクリーム・ジェラートが揃います。

数量限定・東武限定の商品が多く、初夏の会場を彩るラインナップです。

〜トリュフ薫る〜チェダー・モッツァレラ・ゴーダの3種のリッチチーズバーガー





ブランド：3000日かけて完成した極上ハンバーガーField（初出店・東武限定）価格：1,981円（1個）販売：各日30点限定・実演販売

初出店・東武限定で実演販売される「3000日かけて完成した極上ハンバーガーField」は、チェダー・モッツァレラ・ゴーダ3種のチーズにトリュフの香りを組み合わせたリッチチーズバーガーを1,981円で提供します。

各日30点の数量限定です。

Rose Basque Cheesecake





ブランド：Rose（ロゼ）（初出店）価格：4,320円（1ホール・5号サイズ）販売：各日30点限定

初出店の「Rose（ロゼ）」が提供する「Rose Basque Cheesecake」は5号サイズ1ホール4,320円で、各日30点の数量限定販売となります。

海の街チーズ サレルノ ブラウンチーズ





ブランド：海の街チーズ サレルノ（初出店）価格：1,200円（60g）販売：各日70点限定

初出店の「海の街チーズ サレルノ」が手がけるブラウンチーズは60g1,200円で、各日70点の数量限定販売となります。

チーズMAX!





ブランド：かき氷Ryan価格：2,161円（1個）・イートイン販売：東武限定

「かき氷Ryan」の東武限定メニュー「チーズMAX!」はイートイン2,161円で提供されます。

チーズをふんだんに使い込んだかき氷で、初夏の暑さにぴったりの一品です。

ソフト パレドオール（3種）





ブランド：ショコラティエ パレドオール価格：990円（1個）・イートインラインナップ：3種

「ショコラティエ パレドオール」の「ソフト パレドオール」は3種のラインナップでイートイン990円から提供されます。

いちじくマスカルポーネ





ブランド：FLOR GELATO ITALIANO OSAKA価格：751円（1個）・イートイン販売：各日数量限定

「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」の「いちじくマスカルポーネ」はいちじくとマスカルポーネを組み合わせたジェラートで、イートイン751円・各日数量限定の提供となります。

ローマゆかりの名車「1948年製 FIAT500 Topolino（Type 500B）」の展示から老舗「ジョリッティ」の初出店、片岡 護氏・佐藤 真一氏の2シェフが競演する東武限定コース（1人前4,950円）まで、2026年5月28日（木）から6月2日（火）の6日間限定でローマの食と文化が池袋に集結しています。

「チーズとアイスSHOW」の初出店グルメや現品限りのイタリア雑貨も含め、数量限定アイテムが多数揃う催事となっています。

東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」の営業時間とイートインのラストオーダーは何時ですか？

A. 営業時間は午前10時から午後7時です。

イートインのラストオーダーは閉場30分前、東武限定スペシャルコラボコースのラストオーダーは閉場1時間前となっています。

Q. 東武限定スペシャルコラボコースの内容と価格は何ですか？

A. 「リストランテ・アルポルト」の片岡 護氏と「クリマディトスカーナ」の佐藤 真一氏による4品構成のコースで、1人前4,950円です。

前菜コラボプレート・2種から選べるパスタ・2種から選べるメイン・ドルチェプレートに加え、アイスコーヒーまたはアイスティーから1種選択できます。

単品でのオーダーにも対応しています。

Q. 出店ブランドや商品の内容は変わる可能性はありますか？

A. 2026年5月20日時点の情報をもとにしており、出店ブランドや内容は変更になる場合があります。

最新情報は東武百貨店 池袋本店から案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ローマ名車展示×ジェラート初上陸！ 東武百貨店 池袋本店「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」 appeared first on Dtimes.