今日26日の関東地方は雲が広がりやすくなりますが、気温は前日と同じくらいまで上がるでしょう。夜は、北部でにわか雨の可能性があります。向こう一週間、晴れて暑い日が多いでしょう。

こまめな水分補給を

今日26日(火)の関東地方は、晴れ間は出るものの雲が広がりやすく、すっきりしない天気です。

最高気温は26℃から28℃くらいで、昨日25日とほとんど変わらないでしょう。昼間は、少し動くと汗ばむほどです。屋外での作業などをする際は、こまめな水分補給を心掛けてください。

北部では、夜になると所々でにわか雨があるでしょう。強く降ることはなさそうですが、お帰りが夜になる方は、雨具を持っておくと安心です。

週間 晴れる日多く 暑さ続く 特に29日は気温上昇

明日27日(水)と28日(木)も雲が多めで、あちらこちらで雨が降るでしょう。それでも気温は高く、日中は広く25℃を超える予想です。湿度も高く、蒸し暑く感じられるでしょう。

29日(金)は雨雲が離れ、日中は各地で晴れそうです。暖かい南風が強めに吹いて、気温がグングン上がるでしょう。広い範囲で30℃を超える見込みで、熱中症対策が欠かせません。

その先、30日(土)から6月2日(火)にかけてもおおむね晴れるでしょう。内陸を中心に、最高気温30℃以上の真夏日の続く所がありそうです。暑さで体調を崩さないよう、十分お気を付けください。