

世界最大級のホテルチェーン、マリオット・インターナショナルから、待望のバリュー重視型ブランド「シティエクスプレス by マリオット」が日本初上陸を果たしました。 2026年5月7日、中華圏を除くアジア太平洋地域で初となる2拠点「大阪新今宮」と「大阪難波南」を同時開業。関西国際空港から特急ラピートで直結の新今宮エリアと、大阪メトロ四つ橋線でなんば・梅田へスムーズにアクセスできる花園町エリアに、新たな旅の拠点が誕生しました。

本記事では、マリオット・ボンヴォイ会員なら見逃せない「コスパ最強」の新ホテルが、大阪の街歩きや鉄道旅をどう変えるのか解説します。

マリオットのバリュー型ホテルが大阪に誕生

「シティエクスプレス by マリオット」は、品質とシンプルさを重視する旅行者をターゲットとしたホテルブランドです。今回、アジア太平洋地域（中華圏を除く）における同ブランド初のホテルとして「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」と「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」を2軒同時にオープンしました。

モダンなデザインの客室や無料の高速Wi-Fi、温冷さまざまなメニューを揃えた無料の朝食など、現代の旅行者のニーズに応える機能的な宿泊体験を提供します。世界最大のホテルチェーンが展開する新ブランドの日本上陸は、インバウンド需要で沸く大阪の宿泊市場に新たな選択肢をもたらしています。

Marriott Bonvoyユーザーに朗報！

このホテルの登場で最も喜ぶのは、マリオットの会員プログラム「Marriott Bonvoy（マリオット・ボンヴォイ）」のユーザーかもしれません。これまで大阪市内のマリオット系列は高級層が中心でしたが、バリュー価格帯の「シティエクスプレス」の誕生により、宿泊実績稼ぎ（ホテル修行）や、長期滞在の選択肢が劇的に広がります。

「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」

「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」外観

客室数100室を誇る「シティエクスプレス by マリオット大阪新今宮」は、大阪の主要な交通拠点である新今宮駅に隣接しています。JR大阪環状線、南海本線、大阪メトロ（動物園前駅）の各路線を利用でき「通天閣」や「天王寺動物園」などの観光スポットも徒歩圏内の恵まれた立地です。

関空からダイレクトアクセス

ホテルから徒歩圏内の「通天閣」（画像：Pixta）

旅行者にとって最大の魅力は、関西国際空港からの抜群のアクセスです。関西空港駅から新今宮駅まで、南海本線の空港急行や特急ラピートを利用すれば、直通で50分かからず到着します。近年、星野リゾートの進出などで一大ホテル街へと変貌を遂げつつある新今宮エリアですが、世界的なブランドであるマリオットの進出により、そのグローバルな拠点的価値はさらに高まるでしょう。

「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」

「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」客室

もうひとつの「シティエクスプレス by マリオット大阪難波南」は、客室数143室を備え、大阪メトロ四つ橋線の花園町駅に隣接しています。あべのハルカスや天王寺、なんば、道頓堀といった主要スポットへスムーズに移動でき、都市生活のリアルな魅力を感じられるロケーションです。

ディープな大阪を満喫できる立地

花園町駅から2駅約4分でなんば駅へ（画像：Pixta）

花園町駅は大阪メトロ四つ橋線の駅であり、なんばや西梅田（大阪駅周辺）へダイレクトにアクセスできるのが強みです。御堂筋線の混雑を避けて大阪市内を南北に移動できる四つ橋線沿線は、旅慣れたリピーターやビジネス客にとって非常に使い勝手の良いルートと言えます。西成区花園北という立地は、ディープな大阪の下町風情を味わえるエリアでもあり、画一的な観光では物足りない旅行者の好奇心を満たしてくれるはずです。

関西国際空港やターミナル駅からのアクセスが良く、観光にもビジネスにも最適な「シティエクスプレス by マリオット」。関空からの鉄道アクセスを重視するか、ディープな大阪の街に浸るか。目的によって選べる2つの拠点は、あなたの大阪滞在をより軽快で、機能的なものに変えてくれるはずです。次回の大阪滞在では、この新しいホテルを拠点に、進化し続けるミナミの街やディープな鉄道旅を満喫してみてはいかがでしょうか。

（画像：マリオット・インターナショナル）

鉄道チャンネル編集部

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