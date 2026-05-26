北海道旭川市の景勝地「神居古潭」にある吊り橋から、当時17歳の女子高校生Aさんを転落、溺死させたとして、殺人罪などで起訴されている内田梨瑚被告（23）。その裁判員裁判が5月25日、旭川地裁でスタートした。全国紙社会部記者が語る。

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「検察側の起訴内容の概略は以下の通り。内田被告は2024年4月、自分が写った画像データを無断でSNSに投稿したAさんに激怒。被告自身の軽自動車にAさんを監禁して暴行を加え、裸での土下座や橋の欄干に座ることを強要した末、川へ落として溺死させた、というものです。

共犯の小西優花受刑者（21）は、同じく殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪で昨年すでに公判を終えており、懲役23年の実刑判決が確定している。一方で内田被告側の弁護士は5月19日時点での各メディアの取材に対し、被告の殺人の実行行為を否定する方針を示していました」

迎えた25日の初公判。裁判を傍聴した大手紙社会部記者が語る。

「白いワイシャツに黒いパンツを着用して入廷した内田被告。顔には白いマスクもつけていて、入廷するときの表情は読み取れませんでした。

裁判冒頭の罪状認否で、裁判長が内田被告に『何か言いたいことはありますか？』と尋ねると、内田被告は『私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません』と主張。内田被告側の弁護士も、殺意は不存在で『殺人罪は成立しない』とする考えを示しました」

内田被告側は、監禁そのものについては争わない方針だというが、検察側の冒頭陳述では監禁に至った経緯にも言及。Aさんが無断使用した画像データに写っていたのが、内田被告がラーメンを食べる姿であったことはすでに報道もされている通りだ。

「検察官が読み上げた起訴状によると、画像データはもともとSNS上に掲載されていたもので、Aさんはそれを転載した、という経緯のようです。当該の写真について、内田被告の顔は麺や箸で隠れていたと説明されました。

内田被告は事件に関与した少女・Yからの連絡でAさんの無断使用を知り、腹を立てた。被告はAさんに謝罪と示談金を要求し、『家族ごと潰していい？』などと脅したといいます」（同前）

内田被告はAさんを呼び出し、Aさんは留萌市の道の駅に1人で現れた。

「しかしAさんが現金を持参していなかったため、内田被告は『バッタバタにしてやるから』などと怒りを露わに。Aさんを車に乗せ、小西受刑者に連絡して"口止め書類の作成"を依頼。小西受刑者が〈口止め書類 書き方〉などと検索していた形跡も確認されたといいます」（同前）

25日の公判では、内田被告の弁護人が冒頭陳述で「内田被告に殺人の実行行為はなかった」などと主張。公判は今後も連日行われる予定となっている。