警視庁は25日、暴行の疑いでプロ野球巨人の監督、阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕した。捜査関係者によると、逮捕容疑は、東京都内の自宅で18歳の娘に暴行を加えた疑い。シーズン中の現役監督の逮捕という異例の事態に、球界に激震が走った。

プロ野球の、しかも球界の盟主・巨人軍の現役監督逮捕という、衝撃的なニュースが駆け巡った。

捜査関係者によると、娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部容疑者は、容疑を認めている。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。自宅で娘をつかんで倒すなどした疑い。娘にケガは確認されていない。現場には娘2人と妻がいた。捜査関係者によると、警視庁が呼気検査をした結果、暴行事件の際、飲酒していたとみられる。

25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。逮捕の一報を受け、渋谷署には報道陣が詰めかけて、騒然となった。阿部容疑者は深夜0時過ぎに釈放された。

球団は国松徹球団社長のコメントを発表。「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆さまに謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日（26日）以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」とした。

阿部容疑者は2001年から巨人一筋で19年プレーし、強打の捕手として攻守の要だった。8度のリーグ優勝、3度の日本一に貢献。現役引退後は2軍監督や1軍コーチとして指導し、24年から1軍で指揮を執っていた。監督1年目にリーグ優勝に導いた。昨年は3位で、今季が3年目だった。今季はここまで46試合を戦い24勝22敗の3位。きょう26日からは本拠地・東京ドームでソフトバンクを迎えて交流戦の初戦に臨む予定だった。

巨人では体調不良などで一時的に監督代行を置くことはあったが、シーズン中の監督の休養や交代はなく、異例の事態。球団、選手、スタッフら関係者への影響は計り知れない。今後の動向が注目される。