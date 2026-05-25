ラブライブ！シリーズ発ユニットAiScReam、新体制初の新曲「NEXT CARD」配信開始＆公式TikTokを開設！

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ラブライブ！シリーズの作品横断ユニット、AiScReam（アイスクリーム）による新曲「NEXT CARD」が配信開始となり、あわせてリリックビデオも公開された。

国内外で大きな話題を呼び、社会現象的な注目を集めてきたAiScReamは、2026年4月より新メンバー2名を加えた4人体制へと移行。本作は新体制初の楽曲となっており、進化したAiScReamの新たな一手として、その動きに大きな注目が集まっている。

新体制初となる本楽曲は『ラブライブ！シリーズ オフィシャルカードゲーム』のテーマソング。カード（手札）をモチーフに、相手に想いを届けるため、次々と新たな選択肢＝ネクストカードを切りながら恋の駆け引きを繰り広げる4人の姿を描く。キャッチーかつ戦略的なサウンドが印象的な楽曲となっている。

公開されたリリックビデオでは、楽曲の世界観と連動したビジュアルとともに4人の掛け合いが際立つ構成で、新体制の魅力を存分に感じられる内容となっている。

『愛を叫ぶ』をコンセプトに、ラブライブ！シリーズを盛り上げるべく活動しているAiScReamは、本作を通じて音楽のみならずカードゲームという新たなフィールドへと展開。今後の活動展開にも注目が集まる。

さらに、AiScReamの公式TikTokアカウントが開設された。第一弾として、新曲「NEXT CARD」のダンス動画が公開。今後もAiScReamや楽曲の魅力をショート動画で発信していく。

AiScReam公式TikTokアカウント

詳細はAiScReam特設サイトをチェック！

●配信情報

「NEXT CARD」

AiScReam

配信中



配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3507

＜AiScReamプロフィール＞

ラブライブ！シリーズから虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、Liella!、蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ、いきづらい部！より、それぞれ上原歩夢(CV.大西亜玖璃)、若菜四季(CV.大熊和奏)、セラス 柳田 リリエンフェルト(CV.三宅美羽)、麻布麻衣(CV.遠藤璃菜)の4人で構成されたスペシャルユニット。

シリーズ作品の垣根を超えたユニットとして、ラブライブ！シリーズを盛り上げます！

©2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会ムービー

©2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!

©2026 プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

©プロジェクトイキヅライブ！

関連リンク

ラブライブ！シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp

AiScReam特設サイト

https://www.lovelive-anime.jp/special/AiScReam/