チロルチョコがパリの老舗ダロワイヨとコラボでマカロン再現！「ダロワイヨあまおうニャカロン」5月26日発売

チロルチョコが、ルイ14世の時代から200年余にわたりパリで愛されてきた老舗洋菓子ブランド「ダロワイヨ」とコラボレーションする。5月26日から、全国のナチュラルローソンとローソンストア100を除くローソン店舗で発売される「チロルチョコ〈ダロワイヨあまおうニャカロン〉」は、ワンコインとちょっとの手頃な価格にダロワイヨのマカロンの世界を詰め込んだ商品で、包装にはダロワイヨのオリジナルキャラクターである白猫ちゃんのイラスト付き。いったいどんな味がするのだろうか。

史上初のマカロンクランチで、”しゅんわり”溶ける食感に

今回の「チロルチョコ〈ダロワイヨあまおうニャカロン〉」は、名前の通り「あまおう苺」を使って苺味でダロワイヨのマカロンを再現したもので、税込参考価格54円。苺原料は「あまおう苺」100％というこだわりっぷりで、クランチ入りの苺クリームと苺のソース、それを包むチョコレートすべてに「あまおう苺」を使っている。

クリームは、マカロンの口溶けを再現するため空気を含ませふわっとした食感に仕上げたそう。また、マカロンの材料である卵白と砂糖とアーモンドをヒントに、外側のあまおう苺チョコレートとクリームの両方にアーモンドパウダーを練り込むことで香ばしさを演出。さらにクリームに合わせるクランチにはチロルチョコとして初めて「マカロンクランチ」を採用。噛んだ瞬間に「しゅんわり」溶ける舌ざわりを実現している。

そして個包装にはダロワイヨのオリジナルキャラクターである白猫の「ジョセフィーニャ」が登場。「とってもおちゃめで、ちょっぴりいたずらっ子」なジョセフィーニャのかわいらしい表情やしぐさを一粒ごとに描き分けていて、猫好きにもたまらない商品となっている。

なお、チロルチョコは1903年に福岡県で創業した松尾製菓が1962年に発売したもので、現在までに600種類以上のフレーバーを販売してきたという。

【画像】ローソン限定販売、ダロワイヨの白猫キャラが激かわなチロルチョコ（3枚）