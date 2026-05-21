元セクシー女優・深田えいみ、資産売却で人生再スタート挑戦へ 壮絶過去と新たな夢とは？『資産、全部売ってみた』
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』が、5月28日からレギュラー放送されることが決定した。芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”として、今年2月に特別番組として放送され、大きな反響を呼んだ。
【番組カット】二の腕すらり！真っ赤なドレスで登場した深田えいみ
番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
レギュラー化にあたり新たに導入されるのが、“ギフティングステージ”と呼ばれる新システム。資産を売却しても夢の実現に必要な金額へ届かない挑戦者に対し、資産家たちがプレゼンを受けて支援を判断。「人生の再スタートを応援したい」と心を動かされた場合、自身の資産を売却し、その金額を応援金として贈与する。単なる私物売却にとどまらない、真剣勝負のピッチも見どころとなる。
レギュラー初回で“資産を売る人”として登場するのは、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみ。番組では、学生時代のいじめや容姿へのコンプレックス、整形費用を稼ぐため18歳でAV業界へ飛び込んだ当時の苦悩を語るほか、トップ女優として活動していた時期に直面した脱税騒動の裏側についても赤裸々に明かす。そんな深田が人生の再スタートをかけ、売れる資産を手放してかなえたい夢とは何なのか。“ギフティングステージ”で人生初のプレゼンに挑む。
また、象徴的な資産を査定し人生を見つめ直す人気企画「こじうり（誇示売り）」も継続。初回にはアンジャッシュ・渡部建が登場する。自粛期間中、「妻の収入に頼っている」と見られながらも「それだけは絶対に頼らない」と考えていたという渡部が持参したのは、アンジャッシュの“すれ違いコント台本”や、大谷翔平選手が実際に練習で使用したサイン入りバットなど、家宝級アイテムの数々。専門家による査定結果にも注目が集まりそうだ。
さらに21日からは、レギュラー化を記念した＃0も配信。吉村が毎月の車のローンやNISA運用額など自身の金銭事情を明かし、120万円で購入したというグランドピアノ型電子ピアノの査定に挑む。
【番組カット】二の腕すらり！真っ赤なドレスで登場した深田えいみ
番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
レギュラー初回で“資産を売る人”として登場するのは、SNS総フォロワー数1400万人超を誇る元セクシー女優の深田えいみ。番組では、学生時代のいじめや容姿へのコンプレックス、整形費用を稼ぐため18歳でAV業界へ飛び込んだ当時の苦悩を語るほか、トップ女優として活動していた時期に直面した脱税騒動の裏側についても赤裸々に明かす。そんな深田が人生の再スタートをかけ、売れる資産を手放してかなえたい夢とは何なのか。“ギフティングステージ”で人生初のプレゼンに挑む。
また、象徴的な資産を査定し人生を見つめ直す人気企画「こじうり（誇示売り）」も継続。初回にはアンジャッシュ・渡部建が登場する。自粛期間中、「妻の収入に頼っている」と見られながらも「それだけは絶対に頼らない」と考えていたという渡部が持参したのは、アンジャッシュの“すれ違いコント台本”や、大谷翔平選手が実際に練習で使用したサイン入りバットなど、家宝級アイテムの数々。専門家による査定結果にも注目が集まりそうだ。
さらに21日からは、レギュラー化を記念した＃0も配信。吉村が毎月の車のローンやNISA運用額など自身の金銭事情を明かし、120万円で購入したというグランドピアノ型電子ピアノの査定に挑む。