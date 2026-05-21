5月14日、栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件。実行役とされる16歳の少年4人に犯行を指示したとして、横浜市港北区の無職・竹前海斗容疑者（28）と竹前美結（みゆう）容疑者（25）の夫婦が逮捕された。

【写真】電車内でクネクネダンスを撮影する、へそピアス姿の美結容疑者。成人式の時の海斗容疑者なども

全国紙の社会部記者の解説。

「住人の富山英子さん（69）が殺害され、家族2人が負傷しました。司法解剖の結果、被害者の女性には刺し傷が20か所以上あったと報じられており、凶器には刃物のほかバールも用いられた。

竹前夫妻は容疑を否認しているが、実行役として逮捕された少年のうち一部が『夫妻に頼まれて犯行に及んだ』『"やらないと家族や友人を殺す"と脅された』などと供述しているといいます」

指示役ふたりが夫婦、しかも生後7か月の長女がいることが判明し、世間に衝撃が走った。幼い娘を抱えながら、どんな気持ちで凶悪事件を起こしたのか。何らかの事情から追い詰められての犯行だったのか──と思いきや、なんと美結容疑者は事件直前にTikTokに15秒間ほどの動画を投稿しており、微笑みを浮かべながらリラックスした様子でダンスを踊っている。

美結容疑者のものとみられるTikTokアカウントは、毎日のように更新されていた。彼女を知る人物が証言する。

「Y2Kギャルって言うんでしょうか。ちょっとヤンチャ系のファッションで、肩を出したり、胸元が開いていたり、へそ出しとかの服をよく着ていました。へそピアスもしていましたね。

ダンスとK-POP、ヒップホップが好きで、自分でもよくダンス動画を投稿していました。ガラガラとはいえ電車内や住宅街で撮影した動画もあって、"それはちょっと迷惑なんじゃ……"と引いた記憶があります。

"TikTokのおすすめ欄に載りたい"的な意味のハッシュタグをどの動画にもつけていて、インフルエンサーに憧れていたのかもしれません。妊娠中もダンス動画をアップしていて、出産後は赤ちゃんを抱いてダンスしていました」

この知人によると、経済的に困窮している印象はなかったという。

「出産後すぐ体型を戻して、まつ毛パーマやネイルのサロンにも行って、とてもオシャレに気を使っている印象でした。駅ビルに入っているようなギャル系ブランドがお気に入りで、特別お金に困っているようには見えなかった。

お月謝が1万円前後のダンス教室にずっと通っていて、旅行も好き。だからこそ、今回の事件は"まさか"です」

事件に驚きを示しつつも、「ひとつ心当たりがあるなら……」と続ける。

「ずっとBTSの大ファンだったのに、昨年12月頃、"ペン（ファン）卒する"と急にグッズを売りに出したんです。ママになって心境が変化したのかなと思っていましたが、お金が必要な状況になったのかもしれません」

オシャレとダンスをこよなく愛する若い母親は、なぜ凶悪事件の容疑者となったのか。残された娘が不憫でならない。

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