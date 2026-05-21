「訴えない？」トミーズ雅が女子アナらと飲み会で“一人ずつハグ”　専門家が語るハラスメントの可能性

権力で断れない女性にハグする

漫才コンビ『トミーズ』の雅（66）が５月16日、関西の情報番組『せやねん！』（MBS・関西ローカル）での発言が物議を醸している。

同番組の女性出演者に限定して“女子会”を３ヵ月に１回主催していることを明かした。

最近では元NMB48・小嶋花梨（26）、MBSの山崎香佳アナ（28）、海渡未来アナ（26）、上田芹莉アナ（23）と女子会をしたことをオープニングでにこやかに話した。

〈めっちゃ楽しかったな〜！ まず恋バナをしました〉

雅はその女子会の最後にメンバー全員とハグしたことを告白。そして、

〈よう考えたら、あかんねんって！ メインMCが、権力で断れない女性にハグすると……。（中略）謝ります、ごめんなさい〉

と昨今のコンプライアンス問題を意識したのか、謝罪を述べた。そして雅は山崎アナに

〈訴えない？〉

と聞くと

〈訴えません、大丈夫です〉

と答えた。

しかしSNSなどではこの行動に対し

〈女子アナの弱い立場を利用して半ば強制の飲み会なんて今やハラスメント〉

〈最後にみんなにハグしてお別れって この時代にありえへん！！〉

と厳しい声が上がっている。

フジテレビ女子アナ問題も

「昨年８月には福山雅治が定期的にフジテレビの女子アナと飲み会をしていたことが第三者委員会の報告書で判明し、謝罪に追い込まれた。問題になったことは雅さんも知っているはずでしょうが、生放送で話すなんて危機管理能力が低いと言わざるを得ない。

『せやねん！』はひと言でいえば‟雅さんの番組”。雅さんはダウンタウンと同期で、関西では絶大な力を持っています。そもそも本人も‟女性が断れない”と自覚しているから、女子アナに『訴えない？』と聞いたのでしょう。66歳のおじさんにハグされるのは嫌だけど、雅さんだから我慢しているという女性がいてもおかしくないでしょう」（在阪テレビ局ディレクター）

“フジテレビ問題”が日本中で大騒動となり、中居正広氏（53）やとんねるずの石橋貴明（64）ら大物タレントの名前が取り沙汰された。関西の大御所であるトミーズ雅の女子会での行動は、時代錯誤と言われても仕方ないかもしれない。

雅が番組内でも懸念したように、実際に参加女性が訴えたらどうなるのだろうか。そこで本サイトは『森實法律事務所』の森實健太弁護士に聞いた。

「セクハラの法律上の定義は、『職場』において行われる『労働者』の意に反する“性的な言動”により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることをいいます。

そのため、仮にではありますが、トミーズ雅氏（もしくはトミーズ雅氏の会社）とその労働者や取引先との間の職場の延長線として行われた飲み会や食事会でこうしたことがされているとなれば、法律上のセクハラに該当する可能性があり、そうすると労働者等はトミーズ雅氏等に対して、民事上の責任追及をしたりすることができる可能性があります。また、内容如何によっては、個人に対し、不同意わいせつ罪等の刑事責任が問われる可能性もあります」

今年で26年目に突入した関西の人気番組『せやねん！』。‟ファミリー感”がおかしな方向にいかないことを願いたい――。