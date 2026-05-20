サンリオのテーマパーク史上初、こんがり日焼け姿のポムポムプリン、シナモロールらが登場 大分・ハーモニーランドで夏イベント開催
大分県のサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドは、7月3日〜9月15日までの期間、夏イベント『はちゃめちゃサマーパーリー！』を開催する。
【写真一覧】こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」など、期間限定グッズも登場
今年の夏イベントのテーマは「サマーパーリー」。家族や友人など、みんなでリフレッシュでき、楽しめる、さまざまなパーティコンテンツを用意する。
注目の1つは、SNS等でも話題のこんがり日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに大集合する点。ハローキティやディアダニエルに加え、サンリオのテーマパーク史上初めて、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、あひるのペックルが日焼けをした姿になって登場する。
期間限定の新・水かけショー『南の島の!?はちゃめちゃスプラッシュパーリー！』では、クロミがサマーパーリーの準備中、ウォーターシャワーが壊れて、大暴走。キティキャッスル前は水やバブルがダイナミックに噴射され、びしょ濡れ必至のはちゃめちゃなサマーパーリーが展開される。
アイスをテーマにした参加型パレード『Iceful Parade（アイスフルパレード）』は、昨年に続き上演。さらに、日焼けをした姿のハローキティがキティキャッスルに登場したり、キャラクターグリーティング ファンスタジオでキャラクターと触れ合える機会を提供したり、期間限定のオリジナルグッズなども発売する。
【概要】
開催期間：7月3日〜9月15日
ストーリー：今年もやってきました、夏!!ちょっとちょっと、そこのあなた。まさかせっかくのこの夏を家で過ごそうとか思ってない？そんなのもったいない!!今年の夏は今しかないよ！近くにいるみんなと一緒に、ハーモニーランドのサマーパーリーでアツくてエモい夏の思い出を作ろうよ！
＜注目ポイント＞
■期間限定新・水かけショー『南の島の!?はちゃめちゃスプラッシュパーリー！』
日焼けをした姿のハローキティ、クロミ、ポムポムプリンが映像で登場。サマーパーリーのノリノリの音楽に合わせて、ウォーターキャノンからダイナミックに水が噴射され、会場を盛り上げる。1日2回上演（前11：45〜12:00、後2：30〜2：45）
■日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティング（一部事前予約制・有料）
「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、ディアダニエル、クロミ、シナモロール、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場。「キティキャッスル」では、日焼けをした姿のハローキティがゲストを迎える。
■水やミストで涼しく！夏限定のガーデン＆フォトスポット
砂浜をイメージした夏らしいフォトスポットに、日焼けをした姿のキャラクターが登場。エリア内には、水やミストを使用した演出も展開され、涼みながら写真撮影ができ、エリア全体で「はちゃめちゃサマーパーリー！」の雰囲気が楽しめる。
■大好評の夏季限定パレード「Iceful Parade（アイスフルパレード）」を再演
大好評のアイスをテーマにした夏季限定パレード「 Iceful Parade 」を今年も上演。アイスクリームショップの店員風コスチュームを着たハローキティやディアダニエル、シナモロールたちが登場し、笑顔をたっぷり込めたスペシャルアイスクリーム作りで、夏のハーモニーランドを盛り上げる。
■豪華景品が当たるビンゴゲーム『はちゃめちゃ・サマービンゴ！』
プラザステージでは、日焼けをした姿のキャラクターと一緒に楽しめる「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」を開催。ビンゴになった人は、ステージ上で景品をゲットできるチャンスも。日焼けをした姿のキャラクターに関連した参加賞も登場。
■『はちゃめちゃサマーパーリー！』期間限定グッズ
注目は、こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」や「ポシェット」。さらに夏をイメージした「サングラス型キーホルダー」や「メッシュトートバッグ」など、パーク内はもちろん普段使いもしたくなるアイテムをラインアップ。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ
【写真一覧】こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」など、期間限定グッズも登場
今年の夏イベントのテーマは「サマーパーリー」。家族や友人など、みんなでリフレッシュでき、楽しめる、さまざまなパーティコンテンツを用意する。
注目の1つは、SNS等でも話題のこんがり日焼けをした姿のキャラクターがハーモニーランドに大集合する点。ハローキティやディアダニエルに加え、サンリオのテーマパーク史上初めて、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、あひるのペックルが日焼けをした姿になって登場する。
アイスをテーマにした参加型パレード『Iceful Parade（アイスフルパレード）』は、昨年に続き上演。さらに、日焼けをした姿のハローキティがキティキャッスルに登場したり、キャラクターグリーティング ファンスタジオでキャラクターと触れ合える機会を提供したり、期間限定のオリジナルグッズなども発売する。
【概要】
開催期間：7月3日〜9月15日
ストーリー：今年もやってきました、夏!!ちょっとちょっと、そこのあなた。まさかせっかくのこの夏を家で過ごそうとか思ってない？そんなのもったいない!!今年の夏は今しかないよ！近くにいるみんなと一緒に、ハーモニーランドのサマーパーリーでアツくてエモい夏の思い出を作ろうよ！
＜注目ポイント＞
■期間限定新・水かけショー『南の島の!?はちゃめちゃスプラッシュパーリー！』
日焼けをした姿のハローキティ、クロミ、ポムポムプリンが映像で登場。サマーパーリーのノリノリの音楽に合わせて、ウォーターキャノンからダイナミックに水が噴射され、会場を盛り上げる。1日2回上演（前11：45〜12:00、後2：30〜2：45）
■日焼けをした姿のキャラクターに出会えるグリーティング（一部事前予約制・有料）
「キャラクターグリーティング ファンスタジオ」では、ディアダニエル、クロミ、シナモロール、あひるのペックルが日焼けをした姿で登場。「キティキャッスル」では、日焼けをした姿のハローキティがゲストを迎える。
■水やミストで涼しく！夏限定のガーデン＆フォトスポット
砂浜をイメージした夏らしいフォトスポットに、日焼けをした姿のキャラクターが登場。エリア内には、水やミストを使用した演出も展開され、涼みながら写真撮影ができ、エリア全体で「はちゃめちゃサマーパーリー！」の雰囲気が楽しめる。
■大好評の夏季限定パレード「Iceful Parade（アイスフルパレード）」を再演
大好評のアイスをテーマにした夏季限定パレード「 Iceful Parade 」を今年も上演。アイスクリームショップの店員風コスチュームを着たハローキティやディアダニエル、シナモロールたちが登場し、笑顔をたっぷり込めたスペシャルアイスクリーム作りで、夏のハーモニーランドを盛り上げる。
■豪華景品が当たるビンゴゲーム『はちゃめちゃ・サマービンゴ！』
プラザステージでは、日焼けをした姿のキャラクターと一緒に楽しめる「はちゃめちゃ・サマービンゴ！」を開催。ビンゴになった人は、ステージ上で景品をゲットできるチャンスも。日焼けをした姿のキャラクターに関連した参加賞も登場。
■『はちゃめちゃサマーパーリー！』期間限定グッズ
注目は、こんがり日焼けをした姿が可愛らしい「マスコット」や「ポシェット」。さらに夏をイメージした「サングラス型キーホルダー」や「メッシュトートバッグ」など、パーク内はもちろん普段使いもしたくなるアイテムをラインアップ。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ