アイドルグループ「HIGH SPIRITS」の森なづなさんが2026年5月19日にXで、SNS上に過去の動画が拡散したことについて謝罪した。その中で、過去の自身は未熟だったとし、「正直、今後どのような暴露や過去の出来事が出てくるのか、自分自身でもわからない」と述べたことに、波紋が広がっている。

森さんは5月14日にグループに加入することが発表されたばかりだ。

「非常識だと思われるような行動をしていたことを、心から反省」

18日、暴露系Xアカウント「DEATHDOL NOTE」が森さんの投稿を引用し、森さんとみられる人物が写る動画を投稿した。動画の中の森さんとみられる人物は、カラオケルームとみられる場所に座り、上半身は下着のような姿で笑いながら手で顔を覆っていた。

森さんは19日、「DEATHDOL NOTE」の投稿を引用し、謝罪文を発表。「SNS等で流出している動画につきまして、多くの方にご心配やご不快な思いをさせてしまっていること、深くお詫びを申し上げます」とした。

森さんは動画内での行動について、「過去の私は常識や倫理観が未熟で、自分本位なまま行動してしまっていました」と説明。「世間の皆様から見て非常識だと思われるような行動をしていたことを、心から反省しております」とし、ファンや関係者、メンバーへ謝罪した。

続けて、「正直、今後どのような暴露や過去の出来事が出てくるのか、自分自身でもわからない部分があります」と明かした。しかし、「アイドルになると決意してからは、自分の行動や考え方を見つめ直し、同じような行いは一切しておりません」と伝えた。

活動は継続「少しずつ信頼を取り戻していきたい」

運営からは、「過去に過ちや未熟さがあった人でも、本気で変わろうとして努力し続ければ、アイドルとして誰かに夢や勇気を与えられる存在になれることを体現していきなさい」と言われたという。

森さんは、「法律に触れるようなことはしておりませんが、当時は未熟なまま深く考えることも無く行動していました」と当時を振り返り、「これからの活動や日々の行動を通して、少しずつ信頼を取り戻していきたいと思っています」と、活動を続ける方針を示した。

「未熟だった過去から目を背けず、しっかり向き合いながら、人としても成長していけるよう努力していきます」と決意をつづった。

Xでは、謝罪文中の「正直、今後どのような暴露や過去の出来事が出てくるのか、自分自身でもわからない」との部分に注目が集まり、「怖すぎる」「他にも心当たりありそうなのおもろすぎる」といった声が寄せられた。また、暴露系アカウントの投稿を引用リポストという形で自ら拡散していることにもツッコミを入れる声が寄せられている。

一方で、「ブレない強い信念を持って、夢に向かってこれからも頑張ってほしいな」「過去の過ちを認めて、反省してるのが伝わるから、オレは好き」など、好感の声も書き込まれている。