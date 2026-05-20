5月18日、東京・渋谷の美容クリニック『THE BEAUTE CLINIC』院長の紀田基邦（もとくに）氏が、写真集『Love Yourself〜自分を愛して〜』を発売することをInstagramで発表した。“イケメン美容外科医”として知られる紀田氏の、異例の写真集デビューに驚きの声があがる一方、過去の韓国トラブル報道も注目を集めている。

紀田氏はInstagramに、自身の整形前写真とともに《Xでブスだと炎上した結果》という字幕入り動画を投稿。動画内では写真集撮影のメイキング映像が流れ、5月18日に発売されることを告知した。

「投稿文では、《僕の今までの歴史が全て詰まった一冊です》と写真集を宣伝しています。スタイリングはすべて私服で挑んだとしており、過去も含めて、赤裸々に表現した一冊にしたかったようです」（美容ライター）

紀田氏をめぐっては2024年5月、韓国で女性とのトラブルで法的な問題を抱えていると報じられた過去がある。紀田氏は帰国後、動画内で「犯罪行為はしていない」「トラブルに巻き込まれた」と説明しているものの、詳細については多くを語っていない。

「韓国での報道以降、SNS更新を数カ月、やめていた時期もありました。本人は否定しているものの、今回の写真集発売で、再び過去の報道を思い出した人も少なくないでしょう」（前出・美容ライター）

Xでは写真集発売に対し、《誰が買うの…》と厳しい声があがる一方、《かっこいい楽しみ》など、ファンからの反応も見られている。

紀田氏はこれまで“イケメンすぎる美容外科医”として、テレビ番組などにも出演。整形によって人生が変わった経験を語り、美容医療界でも高い知名度を誇っていた。

「SNSでの人気も高く、“予約の取れない医師”として知られていました。2024年4月に放送された『キャラ渋滞系旅バラエティー 渋滞で行こう！』（日本テレビ系）内の『美容男子4人旅』企画では、Kis-My-Ft2・千賀健永（けんと）さんが“ヒアルロン酸を打ってもらった先生”として紹介されていたことも話題となりました」（芸能ジャーナリスト）

美容外科医としての実績と、過去報道によるイメージ。異色の“美容外科医写真集”は、発売前から波紋を広げている。