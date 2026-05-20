俳優のダニエル・クレイグが「007／ノー・タイム・トゥ・ダイ」をもってシリーズを去って以降、空席となっていた新ジェームズ・ボンド役の選考がついに本格始動した。Amazon MGMスタジオは次回作に向けて、俳優オーディションを開始したと発表した。



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本作は「DUNE／デューン 砂の惑星」のドゥニ・ヴィルヌーヴが監督を、「ピーキー・ブラインダーズ」のスティーヴン・ナイト氏が脚本を担当する。



スタジオは声明で「次のジェームズ・ボンド探しは進行中です。キャスティング過程の詳細についてはコメントしない予定ですが、適切なタイミングで007ファンの皆さんに新しい情報をお届けできることを楽しみにしています」とコメントした。



さらに「ゲーム・オブ・スローンズ」や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるキャスティング・ディレクター、ニナ・ゴールド氏が起用され、後任選びを主導する。



キャスティングを巡っては近年、俳優のジェイコブ・エロルディやカラム・ターナーら複数の俳優が候補として報じられてきたが、正式発表はされていない。



Amazon MGMが長年プロデューサーを務めたバーバラ・ブロッコリ氏とマイケル・Ｇ・ウィルソン氏からクリエイティブ主導権を引き継いだ後、初の作品となる本作はシリーズの新時代の幕開けとなる見込みだが、ヴィルヌーヴ監督は伝統を尊重する姿勢を示している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）