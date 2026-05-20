59歳・君島十和子、40代の頃“手抜きして後悔した”3つの美容習慣を明かす「私ほどやっていてもちゃんと老けます」
元俳優で美容家の君島十和子（59）が16日、ピン芸人・CRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルに登場。自身の後悔を踏まえ、意識したい「40代からの“老け”防止習慣」について明かした。
【動画】「私ほどやっていてもちゃんと老けます」40代の頃“手抜きして後悔した”3つの美容習慣について説明する君島十和子 ※9分40秒頃〜
40歳を目前に控えるCRAZY COCOが「オールドエイジングにつながる“NG習慣”」についてズバリ質問すると、君島は「40代で私が後悔したことが3つありまして…」と切り出した。
1つ目は「運動」。続く2つ目は、アイクリームを塗るなどの「目の周りのケア」で、「やっぱり40代の時にやってなかったことの一大後悔。ほかのことはやってたと思うんですけど、アイクリームだけはちょっとこう、手抜きしがち」と話した。
「ある時なんかね、アイラインがラインじゃなくなるんですよ、引いてて」と、自身は48歳ぐらいから変化を感じたそうで「私ほどやっていてもちゃんと老けます」と熱弁。目の下の皮膚は「ティッシュの1/20の薄さ」と言われていることを説明し、なるべく摩擦はかけず“置く”ようにケアすることが大切だと紹介した。
また、3つ目には「頭皮マッサージ」を挙げ、「頭皮からたるんで、おでこからたるんで、目元が重くなって、このフェイスラインにたるむの。だからやっぱりね、頭皮をしっかりと引き上げてあげないと」と理由とともに説明。
日々のケアとして「シャンプーの時に髪の毛を洗うんじゃなくって、頭皮の下の筋肉を動かすみたいな。指と頭皮は密着したままで、その下を動かす」イメージで、マッサージしてあげると良いと伝えていた。
【動画】「私ほどやっていてもちゃんと老けます」40代の頃“手抜きして後悔した”3つの美容習慣について説明する君島十和子 ※9分40秒頃〜
40歳を目前に控えるCRAZY COCOが「オールドエイジングにつながる“NG習慣”」についてズバリ質問すると、君島は「40代で私が後悔したことが3つありまして…」と切り出した。
「ある時なんかね、アイラインがラインじゃなくなるんですよ、引いてて」と、自身は48歳ぐらいから変化を感じたそうで「私ほどやっていてもちゃんと老けます」と熱弁。目の下の皮膚は「ティッシュの1/20の薄さ」と言われていることを説明し、なるべく摩擦はかけず“置く”ようにケアすることが大切だと紹介した。
また、3つ目には「頭皮マッサージ」を挙げ、「頭皮からたるんで、おでこからたるんで、目元が重くなって、このフェイスラインにたるむの。だからやっぱりね、頭皮をしっかりと引き上げてあげないと」と理由とともに説明。
日々のケアとして「シャンプーの時に髪の毛を洗うんじゃなくって、頭皮の下の筋肉を動かすみたいな。指と頭皮は密着したままで、その下を動かす」イメージで、マッサージしてあげると良いと伝えていた。