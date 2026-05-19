◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―巨人（１９日・いわき）

勝負強い打撃で大きな追加点をもぎ取った。１―０の初回２死三塁。大城は高橋の速球を痛烈なゴロで中前に運んだ。「打ったのは真っすぐです。いい流れに乗って打席に立てました。ランナーをかえせてよかったです」。平山の先頭打者弾の後、２死から４番・ダルベックが来日初三塁打。もう１点が欲しい状況で５番の仕事を果たした。

今季は打率３割２分３厘と好調。得点圏打率は４割６分２厘（１３打数５安打）とチャンスに強い。さらに今季１２打点目で、大城が打点を挙げた試合はこれで開幕から７連勝となった。貴重な２点目にベンチのムードは高まった。

今季は４月２１、２２日の中日戦（長野、前橋）、１２、１３日の広島戦（岐阜、福井）と、地方球場では全試合で安打を放ってきた。岐阜では特大の本塁打も打った。今季５試合目の地方球場となったこの日も初回から快音を響かせ、４回には左翼線二塁打。年に一度の試合を楽しみにしているファンから「大城コール」が鳴り響いた。

スタメン出場試合は１６試合連続「５番・捕手」で出場。ダルベックの後ろで相手バッテリーに重圧をかけている。岸田が先発マスクをかぶる場合は代打としても存在感がある。村田バッテリーチーフコーチは「卓三は試合に出ていない時も、ベンチで自分が出ているつもりで出る準備をしてくれている」と常に熱心に準備する姿勢を評価。守備では先発・戸郷を懸命にリードして今季初勝利に導き、攻守で輝いた。（片岡 優帆）