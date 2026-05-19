母子双方へ送風、脇下含む4か所冷却！ SWEET MOMMY「空調ママベスト」

記事ポイント 抱っこ紐使用時の母子双方を冷却するベビー業界初のファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」が2026年5月8日に発売されましたベスト本体にファンユニットを内蔵し、背中・脇下4か所の保冷剤ポケットと組み合わせて3通りの使い方が可能です価格は15,950円（税込）、SWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほかで販売されています 抱っこ紐使用時の母子双方を冷却するベビー業界初のファン内蔵型ベスト「空調ママベスト」が2026年5月8日に発売されましたベスト本体にファンユニットを内蔵し、背中・脇下4か所の保冷剤ポケットと組み合わせて3通りの使い方が可能です価格は15,950円（税込）、SWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほかで販売されています

猛暑が常態化する日本の夏、抱っこ紐の中で母子が感じる体感温度は外気温より3〜5℃高いとされています。

マタニティ・ベビー用品ブランド「SWEET MOMMY」を展開するスウィートマミーが、母子双方の熱中症リスクに向き合ったファン内蔵型クールウェア「空調ママベスト」を2026年5月8日に発売しました。

ファン送風と保冷剤冷却を1着で両立した構造は、ベビー業界初の設計です。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」





商品名：空調ママベスト品番：tt26005価格：15,950円（税込）発売日：2026年5月8日主な機能：小型ファンによる母子双方への送風・保冷剤ポケット4か所搭載（背中・脇下）・アームホールサイズ調整機構・授乳ケープ兼用販売チャネル：SWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほか知的財産：実用新案登録出願済

「空調ママベスト」は、ベスト本体に内蔵した小型ファンユニットが母親の背面と前面（抱っこされた赤ちゃんの背中側）の双方へ気流を送り込む構造を採用しています。

さらに背中・脇下の計4か所に保冷剤ポケットを搭載し、ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみの3パターンを気温やシーンに応じて使い分けられます。

袖のないベスト型シルエットで抱っこ紐を装着したままでも羽織れ、授乳ケープとしても機能します。

本製品は実用新案登録出願済みで、ファン送風と保冷剤冷却の両立構造はベビー業界初です。

開発背景｜母子双方の熱負荷という課題





2024年・2025年と過去最高気温の更新が相次ぎ、気象庁が熱中症警戒アラートの発令日数を毎年更新しているなか、抱っこ紐使用時の母子が受ける熱負荷は対策の空白地帯にあります。

市販されている冷却グッズの多くは赤ちゃんを冷やすことを主眼に設計されていますが、抱っこする側の母親が先に熱中症の症状を訴えるケースも少なくありません。

母親が倒れれば赤ちゃんの安全も同時に失われるという二重リスクが、開発の起点となっています。

取締役社長・鵜澤 璃氏は3人の子を育てるなかで抱っこ紐の中で汗だくになる夏を繰り返し経験し、「抱っこの中に、木陰をつくる」というコンセプトのもと、ベビー・マタニティ業界20年の商品開発経験を本製品に集約します。

ファン送風と保冷剤を1着に収めた冷却構造





ベスト本体に内蔵された小型ファンユニットはスウィートマミーが独自開発したもので、母親の背面と前面の双方へ気流を送り込みます。

抱っこ紐内部に滞留する空気そのものを動かす設計で、ママ一人の冷却にとどまらず抱っこされた赤ちゃんの背中側にも送風が届きます。





保冷剤ポケットは左脇下・右脇下・背中・ファン真上の計4か所に配置されています。

ファンON＋保冷剤・ファンのみ・保冷剤のみの3通りを組み合わせることで、外気温や外出先の状況に応じた柔軟な対応が可能です。

脇下集中冷却とアームホール調整機構





Freeze Ice保冷剤を脇下両サイド・背中・ダッカーの4か所に差し込む構造で、ファンを使用しない日でも「着る保冷剤ベスト」として機能します。

脇下には太い血管が通っているため、そこを集中的に冷やす配置が採用されています。





アームホールにはサイズ調整機構が備わっており、体型を問わず保冷剤を脇に密着させられます。

冷却効率を高めながら外見上のシルエットを崩さない設計となっています。

授乳ケープ兼用とデザイン性





ママ冷却用（冷感リブ・撥水ペプラム・保冷ポケット3か所）と赤ちゃん冷却用（メッシュ内ファン・保冷ポケット）のダッカーを含む2点セットとして着用できます。

袖のないベスト型シルエットは抱っこ紐を装着したままでも違和感なく羽織れ、猛暑の屋外授乳時には授乳ケープとしても機能します。

マタニティブランドとして20年培ってきたデザイン哲学に基づき、街着としても成立するシルエットとカラーリングを採用しています。

保冷剤を装着した状態でもシルエットが崩れない設計で、機能性とファッション性を両立しています。

ファン送風と保冷剤4か所搭載を1着に収めた「空調ママベスト」は、15,950円（税込）でSWEET MOMMY公式オンラインストア・楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング・ZOZOTOWNほかで販売されています。

実用新案登録出願済みの母子双方への送風構造が、抱っこ紐を使用する夏の外出シーンにおける熱負荷を軽減します。

SWEET MOMMY「空調ママベスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調ママベスト」は抱っこ紐と一緒に使えますか？

A. 袖のないベスト型シルエットのため、抱っこ紐を装着したままでも羽織れる設計になっています。

ベスト内蔵のファンユニットが、母親の背面と赤ちゃんの背中側の双方へ気流を送り込みます。

Q. ファンを使わない日でも冷却効果はありますか？

A. 背中・脇下の計4か所に保冷剤ポケットが搭載されているため、ファンを使用しない日でも「着る保冷剤ベスト」として機能します。

ファンのON／OFFと保冷剤の有無を自由に組み合わせられます。

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