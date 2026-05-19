目標としていた資産を築き上げた瞬間に、ふと「このお金をなんのために使うのか」という問いに立ち止まってしまう人がいます。資産を蓄え切ったあとに覚える“虚無感”の正体とは？ 先日、66歳の男性が、FPである波多勇気氏の波多FP事務所を訪ねてきました。「お金の使い方がわからなくなった」と話すその表情には、まるで覇気がなくて――。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

66歳男性、風呂場で死を覚悟

「私、お金の使い方がわからなくなってしまったんです」

そう淡々とした口調で切り出されたのは、当事務所に相談に来た田中誠一さん（仮名／66歳）。彼は大手メーカーを定年退職し、結婚はせず、ひとりっ子で、両親もすでに他界しています。文字どおり、家族のいない「おひとりさま」です。

「現役時代から節約と投資を続けてきまして、いまは金融資産が約1億1,000万円あります。来年から年金も受け取れますし、お金の心配はないはずなんです」

一般的に、これほどの資産があればFPの助けはいらないと思われるかもしれません。しかし、当事務所には田中さんのような「おひとりさまの富裕層」が少なからず訪れます。彼らの悩みは、お金を「増やすこと」ではなく、「どう出口（死に際）を設計するか」にあります。

「持っていること」への悩みは、友人や知人には自慢や嫌味に聞こえてしまい、誰にも打ち明けられず、利害関係のない第三者は、彼にとって唯一の本音を吐き出せる場所でした。

「先月、自宅の風呂場で失神しまして。長湯のしすぎで気を失ったらしいんです。気がついたら浴槽でうつぶせになっていて、口元が水面ぎりぎり。あと数センチ深かったら、死んでいたと思います」

田中さんはそこで一度言葉を切りました。

「翌日、銀行の通帳を眺めました。見慣れた残高の数字をみても、なにも感じなかったんです。ああ、いま自分が死んでも、このお金は国庫に入るだけなんだな、と」

筆者は相談業務のなかで、こうした場面に何度も立ち会ってきました。相談のきっかけは、「相続人がいないため、どうすればいいか」といったものから始まります。しかし、対話を重ねるうちに、真の問題が浮き彫りになるのです。

田中さんのように規模の資産を持ちながら、驚くほど質素な暮らしを続けている方は少なくありません。筆者が「これだけの余裕があるのなら、もっと贅沢をしてもいいのでは」と進言しても、多くの方は「やりたいことがないんです」と寂しげに回答されます。

そこにあるのは、「生活レベルを上げる恐怖」です。「一度上がった生活レベルは簡単には戻せない」という通説が、彼らのなかでは呪縛のように強く作用しています。贅沢を覚えることで、これまで自分を支えてきた「質素で堅実な自分」が壊れてしまうのではないか。その恐怖に耐えられず、お金を抱え込んだまま、身動きが取れなくなってしまうのです。

「アルバイトを始めようかと思うんです。1億円あるのに、おかしいでしょうか」

それは、おかしな決断ではありません。むしろ、田中さんが自分の人生を取り戻すための合理的な選択といえるでしょう。

1億円の通帳より深刻な、老後の「孤立」というリスク

田中さんが直面しているのは、お金の問題ではなく、「孤立」の問題です。

日本では、高齢者の単身化が加速度的に進んでいます。国立社会保障・人口問題研究所の世帯将来推計でも、65歳以上の単身世帯は今後さらに増加していくと繰り返し示されています。誰にも気づかれずに日常を過ごす人が増えていく社会が、すでに始まっているのです。

「現役時代は、嫌な上司や面倒な飲み会も多くて、早くひとりになりたいといつも思っていたんですよ」

田中さんはそう振り返ります。

「でも、定年で会社という箱から出てみたら、急に世界が静まり返ったんです。買い物に行っても、コンビニの店員さんに挨拶される以外、誰とも話さない日が当たり前になりました」

ファイナンシャルプランナーとして相談に乗っていると、資産が潤沢な人ほど、現役時代に仕事に没頭していた印象があります。それは資産形成にとっては大きな強みですが、引退後の人間関係の「資産」が薄くなりやすいという、もう一つの側面も持っています。

「お金は、健康や時間や人とのつながりを、あとから買い戻すことはできません」

これは、筆者が田中さんに伝えたことです。1億円の金融資産があっても、それで失った若さや、過ごせなかった時間は戻ってきません。むしろ、「お金があるから大丈夫」という安心感が、お金以外のリスクへの備えを遅らせてしまうことすらあります。

仮に風呂場で亡くなってしまっていれば、田中さんの財産は本人の懸念どおり、法定相続人もいない状態のまま、最終的に国庫へ帰属していた可能性が高いのです。民法上、相続人がいない場合の財産は、特別縁故者への分与などの手続きを経たのち、残りは国のものとなります。1億円が誰の人生も豊かにしないまま消えていく、そんな未来が、あと数センチの差で現実になるところでした。

アルバイトによって得られた新たな資産

アルバイトを始めるという決断は、お金のためではなく、「人とつながり続けるため」と考えると極めて合理的でしょう。

「週に2〜3日、無理のないシフトで、できれば若い方や年齢の違う方と関われるお仕事を選んでみてください」

3ヵ月後、田中さんは事務所に再来談しました。

「近所のホームセンターでアルバイトを始めました。週3日、午前中だけです。最初は道具の名前も覚えられなくて、20代の店長に何度も叱られましてね（笑）」

田中さんの笑顔をみられたのは、初回の相談以来、初めてのことでした。

「お客さまから『これ、どこにありますか』って聞かれるじゃないですか。あの一言が、こんなに嬉しいなんて知りませんでした。私を必要としてくれる人が、毎日いるんです。お給料は月7〜8万円です。自分の資産額からみれば、誤差みたいな額です。でも、このお金で同僚とランチに行ったり、お客さまに教わったお店で珈琲を飲んだりする時間が、何倍にも豊かに感じるんです」

老後の家計設計というと、どうしても「いくら貯めるか」「いくら取り崩すか」という金額の話に目が向きがちです。けれど、お金はそれを動かす人とのつながりがあって初めて価値を持つものです。

田中さんが選んだアルバイトは、自分の存在を社会のなかに置き直す行為そのものでした。お金を貯めるだけの人生から、お金とつながりを両輪で回す人生へ。あの風呂場での出来事が、皮肉にも田中さんの余生を救ったのかもしれません。

もし、自身や家族が「資産はあるのに、なにかが足りない」と感じたら、無理のない範囲で、社会と関わる小さな一歩を考えてみてください。お金だけでは決して買えないものが、その先で待っているはずです。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー