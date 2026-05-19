セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、世界100カ国以上で販売されている農心ジャパンの「辛ラーメン」シリーズの新商品「辛ラーメン ロゼ カップ」を5月19日から順次、先行発売します。

【写真】えっ！ 電子レンジ＆プラス食材でアレンジすると…ヤバイ！ おいしそう！ 「辛ラーメン ロゼ カップ」をもっと！

「辛ラーメン ロゼ カップ」は、韓国で大人気の「ロゼソース」を辛ラーメンと融合させ、トマトとクリームのまろやかさ、コチュジャンのうまみを合わせた濃厚でクリーミーな味わいに仕上げた商品。電子レンジ調理により、麺の芯まで熱が通り「もちもちとした弾力」が楽しめる上、加熱中に麺がカップの中でぐつぐつと調理されることで、ソースのうまみが麺にしっかり浸透するようになっています。もちもちとした麺の食感と、ソースのうまみがしっかり絡む満足感のある一杯になっています。価格は300円（税込み）。

辛ラーメンは、アレンジレシピとの相性が非常によく、SNSを中心にさまざまなレシピが話題になっています。その中でも「ロゼ辛ラーメン」は、農心ジャパン公式レシピ人気ナンバーワンを獲得するなど、多くの支持を集めているということです。

担当者は「『辛ラーメン ロゼ カップ』は、韓国で人気の『ロゼ』の味わいと、辛ラーメンならではの旨辛さを掛け合わせた特別な一品です」と話しつつ「レンジ調理によるもちもちとした麺の食感や、濃厚でクリーミーなソースがしっかり絡む満足感にまでこだわり、これまでのカップ麺のイメージを超えるおいしさを、セブン−イレブン先行発売でお楽しみいただけます」とコメントを寄せています。

※消費税は8％で計算しています。