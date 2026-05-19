　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比750円高の6万1410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

66131.40円　　ボリンジャーバンド3σ
64111.74円　　ボリンジャーバンド2σ
62092.07円　　ボリンジャーバンド1σ
62028.00円　　5日移動平均
61485.00円　　一目均衡表・転換線
61410.00円　　19日夜間取引終値
60815.95円　　18日日経平均株価現物終値
60072.40円　　25日移動平均
58355.00円　　一目均衡表・基準線
58052.73円　　ボリンジャーバンド-1σ
56526.00円　　75日移動平均
56033.06円　　ボリンジャーバンド2σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54013.40円　　ボリンジャーバンド3σ
53835.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50773.50円　　200日移動平均

株探ニュース