日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比750円高の6万1410円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
66131.40円 ボリンジャーバンド3σ
64111.74円 ボリンジャーバンド2σ
62092.07円 ボリンジャーバンド1σ
62028.00円 5日移動平均
61485.00円 一目均衡表・転換線
61410.00円 19日夜間取引終値
60815.95円 18日日経平均株価現物終値
60072.40円 25日移動平均
58355.00円 一目均衡表・基準線
58052.73円 ボリンジャーバンド-1σ
56526.00円 75日移動平均
56033.06円 ボリンジャーバンド2σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54013.40円 ボリンジャーバンド3σ
53835.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50773.50円 200日移動平均
株探ニュース
66131.40円 ボリンジャーバンド3σ
64111.74円 ボリンジャーバンド2σ
62092.07円 ボリンジャーバンド1σ
62028.00円 5日移動平均
61485.00円 一目均衡表・転換線
61410.00円 19日夜間取引終値
60815.95円 18日日経平均株価現物終値
60072.40円 25日移動平均
58355.00円 一目均衡表・基準線
58052.73円 ボリンジャーバンド-1σ
56526.00円 75日移動平均
56033.06円 ボリンジャーバンド2σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54013.40円 ボリンジャーバンド3σ
53835.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
50773.50円 200日移動平均
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