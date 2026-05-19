『時すでにおスシ!?』第7話 みなと、大江戸の元妻・澪に遭遇する
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が19日に放送。みなと（永作）が大江戸（松山ケンイチ）の元妻に遭遇する。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第7話 場面写真
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第7話あらすじ
みなとは、息子である渚（中沢元紀）が抱える思いの核心に触れられないまま、渚にある場所に一緒に行かないかと誘われる。そこは昔よく家族で訪れていた特別な場所であった。
一方、大江戸のもとに再び元妻・澪（土居志央梨）が現れる。澪は引っ越しの準備を理由にパグのホタテをまたもや強引に大江戸に預けるが、その日は大江戸に大事な用事があった。困り果てた大江戸から相談を受けたみなとは、ホタテを数時間預かることを快諾する。その預けたホタテのお迎えをきっかけに、大江戸は初めて待山家へ足を踏み入れることになる。
そんな中、今回の鮨アカデミーの授業では「ブリ」を扱うことに。成長とともに名を変える出世魚・ブリを通し、自分たちのアップデートを意識する生徒たち。前向きな雰囲気で授業を終え、出てきたみなとが遭遇したのは大江戸のことを待つ澪で…。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第7話 場面写真
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。
■第7話あらすじ
一方、大江戸のもとに再び元妻・澪（土居志央梨）が現れる。澪は引っ越しの準備を理由にパグのホタテをまたもや強引に大江戸に預けるが、その日は大江戸に大事な用事があった。困り果てた大江戸から相談を受けたみなとは、ホタテを数時間預かることを快諾する。その預けたホタテのお迎えをきっかけに、大江戸は初めて待山家へ足を踏み入れることになる。
そんな中、今回の鮨アカデミーの授業では「ブリ」を扱うことに。成長とともに名を変える出世魚・ブリを通し、自分たちのアップデートを意識する生徒たち。前向きな雰囲気で授業を終え、出てきたみなとが遭遇したのは大江戸のことを待つ澪で…。
火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。