トヨタを象徴する一台である「カローラ」が、次なるステージへと歩みを進めようとしています。

現行の12代目シリーズは、2018年の「カローラスポーツ」登場から数えて、2026年秋には8年という節目を迎えます。

【画像】これが「新たなカローラ」のコンセプトカーです！ 画像を見る（30枚以上）

これまでの歴史を振り返っても、そろそろフルモデルチェンジの足音が聞こえてくる時期ではないでしょうか。

次期型カローラの姿を占ううえで最大のヒントとなるのは、「ジャパンモビリティショー2025」で公開されたコンセプトモデル「カローラコンセプト」でしょう。

鋭い眼光を思わせる進化版「ハンマーヘッド（サメ顔）」のデザインや、低く構えたスポーティなフォルムは、これからのカローラがより洗練された外観を纏うことを予感させます。

特にセダンモデルにおいては、居住性を守りつつも、空力性能を突き詰めた流麗なシルエットが採用される可能性が高そうです。

この新しいデザインを実現する鍵となるのが、新開発のエンジンです。次世代の1.5リッターエンジンは、従来よりも大幅な小型化が図られており、エンジンルームをコンパクトに収めることができます。

これにより、デザインの自由度が広がるだけでなく、室内の広さや荷室の容量確保、さらには車両の重量バランス向上によるハンドリングの改善といった、多方面での恩恵が期待されます。

パワートレーンについては、この1.5リッターエンジンを軸としたハイブリッド（HEV）に加え、昨今の市場ニーズを反映したプラグインハイブリッド（PHEV）の登場も現実味を帯びてきました。

車体の土台となるプラットフォームには、電気自動車（BEV）までを見据えた「マルチパスウェイ・プラットフォーム」の採用が有力視されています。

一方で、日本国内での使い勝手を左右するボディサイズ、特に全幅については、都市部の駐車場事情を考慮して1790mm程度に留まることが望まれます。

ラインナップに目を向けると、セダンやハッチバック、高い人気を誇るワゴンタイプの「ツーリング」やSUVの「クロス」といった多彩な展開は、次期型でも継続される見込み。特にステーションワゴンは貴重な存在となっており、次世代でもその役割を担い続けるでしょう。

新型カローラの全貌が少しずつ見えてくるなか、ネット上では、劇的な変化に対しての意見が飛び交っています。

まず目を引くのは、その洗練されたスタイルへの驚きです。「これまでのカローラのイメージを覆すほどカッコいい」「このデザインなら若い世代でも進んで選びたくなる」といった、ルックスの進化を歓迎する声が目立ちます。

特に、低いフォルムについては「スポーツカーのような美しさがある」「セダンがここまでスタイリッシュになるのは嬉しい」と、デザインの完成度を高く評価する書き込みが見受けられます。

一方で、カローラというクルマに「生活の道具」としての役割を求めているユーザーからは、実用面を不安視する声も上がっています。

「重心が低くなるのはいいけれど、乗り降りや後席の頭上空間が犠牲にならないか心配だ」「デザイン優先で、カローラならではの扱いやすさが薄れてしまわないだろうか」といった、伝統的な使い勝手の良さを維持してほしいという意見です。

あわせて価格についても、「あくまで庶民の味方であってほしい」「性能が上がるのはいいが、手の届かない存在にならないで」と、大幅な値上げを懸念する声も少なくありません。

パワートレーンに関しては、新開発の1.5リッターエンジンへの期待が高まっています。「エンジンが小型化されることで、車内がどれだけ広くなるのか楽しみ」「ハイブリッドだけでなくPHEVが出るなら、次の愛車候補の筆頭になる」など、最新技術への関心は非常に高いようです。

全体としては、革新的な変化を「ワクワクする」とポジティブに捉える層と、「カローラらしさ」が損なわれることを危惧する層が共存しており、多くの人々がこの国民的ロングセラー車の行く末を注視していることが伺えます。