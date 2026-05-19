笑点メンバーを「週刊プレイボーイ」が撮るとこうなる！ 60周年記念コラボビジュアル公開
1966年に創刊した週刊誌「週刊プレイボーイ」（集英社）と同年に放送を開始した寄席演芸番組『笑点』（日本テレビ系）。ともに今年60周年を迎えるメモリアルイヤーにコラボレーションが実現。5月25日に発売される「週刊プレイボーイ」23号に、笑点メンバーの撮り下ろし特別ビジュアルが掲載される。
【写真】座布団運び・山田隆夫も！ おなじみのカラフルな着物姿で『笑点』メンバー撮り下ろした特別ビジュアル「笑点版」
特別ビジュアルでは、『笑点』大喜利コーナーにレギュラー出演中の面々を「笑点版」と「プレイボーイ版」の二つのパターンで撮り下ろし。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で明るく楽しげなビジュアルに。「プレイボーイ版」は、いつもとはガラッと違うダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをポイントにし、“本物のプレイボーイ”を体現している。
また、『笑点』レギュラーメンバー・三遊亭小遊三の「袋とじ」企画も実現。大喜利コーナーでは「袋とじ」をよくネタにされている小遊三だが、今回は小遊三自らが“袋とじモデル”として登場。小遊三がネタにしているアラン・ドロンになりきりグラビアを撮影した。袋とじを開くと、禁断の“ヌードシーン”もあるとか、ないとか…。
どちらも「週刊プレイボ―イ23号」（デジタル版も）で見ることができる。
「週刊プレイボ―イ23号」は、集英社より5月25日発売。予価690円（税込）。
【写真】座布団運び・山田隆夫も！ おなじみのカラフルな着物姿で『笑点』メンバー撮り下ろした特別ビジュアル「笑点版」
特別ビジュアルでは、『笑点』大喜利コーナーにレギュラー出演中の面々を「笑点版」と「プレイボーイ版」の二つのパターンで撮り下ろし。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で明るく楽しげなビジュアルに。「プレイボーイ版」は、いつもとはガラッと違うダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをポイントにし、“本物のプレイボーイ”を体現している。
どちらも「週刊プレイボ―イ23号」（デジタル版も）で見ることができる。
「週刊プレイボ―イ23号」は、集英社より5月25日発売。予価690円（税込）。