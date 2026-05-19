『笑点×週刊プレイボーイ』60周年コラボビジュアル実現 三遊亭小遊三“袋とじ”企画も
1966年に創刊した週刊誌『週刊プレイボーイ』（集英社）と、同年に放送を開始した日本テレビ系寄席演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5時30分）が、60周年を迎え、コラボレーションが実現。コラボビジュアルが公開された。
【写真】ダンディの極み…三遊亭小遊三の袋とじ企画「なりきりアラン・ドロン」
ひとつは、『笑点』大喜利コーナーにレギュラー出演中のメンバーを「笑点版」と「プレイボーイ版」の、ふたつのパターンで撮り下ろした特別ビジュアル。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で、明るく楽し気なビジュアル。「プレイボーイ版」は、いつもとはガラッと違うダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをアクセントにした、まさに“本物のプレイボーイ”を体現したビジュアル。
さらに、笑点レギュラーメンバー・三遊亭小遊三の「袋とじ」企画も実施。大喜利コーナーでは「袋とじ」をよくネタにしている小遊三が、今回、本人自らが“袋とじモデル”として登場。これもまた小遊三がネタにされているアラン・ドロンになりきって、グラビアを撮影した。袋とじを開くと、禁断の“ヌードシーン”もあるとか、ないとか。
これらは25日に発売の『週刊プレイボーイ』23号に掲載となる。
【写真】ダンディの極み…三遊亭小遊三の袋とじ企画「なりきりアラン・ドロン」
ひとつは、『笑点』大喜利コーナーにレギュラー出演中のメンバーを「笑点版」と「プレイボーイ版」の、ふたつのパターンで撮り下ろした特別ビジュアル。「笑点版」は、おなじみのカラフルな着物姿で、明るく楽し気なビジュアル。「プレイボーイ版」は、いつもとはガラッと違うダークスーツを身にまとい、笑点でのイメージカラーのネクタイをアクセントにした、まさに“本物のプレイボーイ”を体現したビジュアル。
これらは25日に発売の『週刊プレイボーイ』23号に掲載となる。