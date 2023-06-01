暇を見つけて九十九里や内房をしょっちゅう走っている、我が愛車ムーヴRS号

筆者は、仕事柄iPhoneとAndroidスマホの両方を使っています。車載連携も、iPhoneなら「CarPlay」、Androidなら「Android Auto」があります。

我が愛車はどちらにも対応しており、以前はCarPlayを使うことも多かったのですが、最近はAndroid Autoの出番が増えています。CarPlayはワイヤレス接続なのに対し、Android AutoはUSB接続が必要というハンデがあるにもかかわらず、です。

理由はシンプル。Android Autoで使えるAIアシスタント、つまり「Gemini」がいいんですよ、これが！

Android Autoでは、Geminiのアプリアイコンがあるわけではありません。システムの背後で待機していて、「OK、Google！」と呼ぶと「はい！」と応えてくれる存在です。

運転中に、

「OK、Google！ YouTube Musicを再生して」

「はい！」

「OK、Google！ 音楽を止めて」

（音楽が止まる）

このぐらいは余裕のよっちゃんです。

家内との買い物ドライブ中には、こんなこともありました。

「OK、Google！ 今の時期ってトマトの苗を植えるにはどうなのかな」

「5月半ばの今は、トマトの苗を植え付けるのにちょうど良いタイミングですよ。一般的にトマトの植え付けは、霜の心配がなくなる4月下旬から5月中旬ごろが最適とされています。今の時期なら気温も安定して苗が根付きやすく、ホームセンターなどでも元気な苗が手に入りやすいはずです」

そーなのねー。Geminiさん、賢い。

「じゃ、一番苗が豊富そうなホームセンターまで案内して！」

すると、そのままGoogleマップでドライブナビしてくれるわけです。質問から目的地検索、案内までがシームレス。やるなぁ、Geminiさん……。

Geminiと話している内容は画面下部に表示されます

Geminiに「OK Google」で近所のホームセンターを検索するナリ。そして、Googleマップでのドライブナビまでシームレス。本当に楽

ただ、Geminiの面白さは「命令を聞いてくれる」ことだけではありません。相談相手にも、話し相手にもなってくれるところがいいんですよね。

筆者は独りドライブ中、「OK、Google！ 暇だからなんかダベろう！」とよく話しかけています。すると、「いいですよ。どんな話題がいいですか？」と相手をしてくれる。

どこに行ったら面白いか、どこで食べたら何がうまいか、各地に「名物唐揚げ」があるのはなぜか――そんな、知恵の塊であるAI相手に、すっごくくだらない話を車の中でしています。

Geminiは、設定によってはむやみに質問で会話をつなげがちです。パソコンやスマホで使うGeminiと、Android Autoで動くGeminiの設定は共通なので、カスタム指示などはあらかじめ整えておくとよさそうです。

とはいえ、普段から“話し慣れた”Geminiなら、車の中でも普通に会話できます。退屈になりがちな独り運転で、本当にいい同乗者になってくれるおもろいヤツですよ、Geminiって。

これまでラジオを聞くだけだったり、ガムを噛むだけだったりした独りドライバーには、かなりオススメです！

そして、話した履歴がパソコンやスマホのGeminiにも残っているので、後で読み返すのもまた面白かったりして……。うは。