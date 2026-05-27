本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でロッキーズと対戦する。3連戦最終日となる翌日には大谷翔平投手が先発登板する予定だが、首位を走るチームに心強いニュースが舞い込んだ。試合前のグラウンドでライブBPのマウンドに立っていたのはエバン・フィリップス投手だった。本拠地でのライブBPは今季初。昨季は右肩回旋筋腱板の損傷および右肘の炎症により手術を受け、登板は7試合に。昨年11