モデルの滝沢眞規子（47）が18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、たるみ対策に愛用しているものを明かした。

この日は美肌を追求する肌オバケ軍団が集結。「たるみ」についての話題になり、滝沢は「私は顔を触るより、頭皮のマッサージを凄いします」と明かした。

「頭皮を柔らかくすると、ほうれい線とかあるんですけど良くなったりとか。カッサとか道具を使って」と髪を乾かす際に、カッサなどを使って頭皮をマッサージすることを説明。カッサは頭皮のコリをほぐすことで、むくみやたるみがケアできるとされている。

いろんな形のカッサを持っているといい、「ちょっと硬めが良くて」とスタジオに持参。隣に座っていた「チュートリアル」の徳井義実に実演。徳井は頭の側面をゴリゴリマッサージされ、あまりの痛さに「痛い痛い痛い。ちょっとタキ姉！」と絶叫していた。

「顔が固まってると、顔もたるんだりする」と頭皮を血行を良くするために強めにマッサージするといい、元サッカー日本代表の鈴木啓太氏も実演したが「僕は気持ちいい」と感想を述べていた。