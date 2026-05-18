　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 19067(　 15733)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1124(　　　24)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 19560(　 18932)
日経225ミニ　 　 6月限　　　236832(　236832)
　　　　　 　 　 7月限　　　　6040(　　4040)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　91(　　　91)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12595(　 11934)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 222(　　　72)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 21027(　 21021)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 6月限　　　163271(　163271)
　　　　　 　 　 7月限　　　　4520(　　4520)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 135(　　 135)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1845(　　1273)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2473(　　2451)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　5173(　　5173)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3386(　　1498)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　8190(　　3621)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4982(　　4974)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2995(　　2294)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7427(　　5722)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 11126(　 11126)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 7(　　　 7)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3621(　　3621)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6481(　　6331)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 10561(　 10561)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4353(　　4204)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12828(　 12754)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 64860(　 64860)
　　　　　 　 　 7月限　　　　3515(　　3515)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1264(　　 445)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 734(　　 684)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2776(　　2776)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1978(　　 424)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3850(　　1431)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1200(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1200(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 598(　　 598)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 854(　　 854)
日経225ミニ　 　 8月限　　　　　 5(　　　 5)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース