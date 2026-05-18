外国証券 先物取引高情報まとめ（5月18日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月18日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19067( 15733)
9月限 1124( 24)
TOPIX先物 6月限 19560( 18932)
日経225ミニ 6月限 236832( 236832)
7月限 6040( 4040)
8月限 91( 91)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12595( 11934)
9月限 222( 72)
TOPIX先物 6月限 21027( 21021)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 163271( 163271)
7月限 4520( 4520)
8月限 135( 135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1845( 1273)
TOPIX先物 6月限 2473( 2451)
日経225ミニ 6月限 5173( 5173)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3386( 1498)
TOPIX先物 6月限 8190( 3621)
日経225ミニ 6月限 4982( 4974)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2995( 2294)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 7427( 5722)
日経225ミニ 6月限 11126( 11126)
7月限 48( 48)
8月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3621( 3621)
TOPIX先物 6月限 6481( 6331)
日経225ミニ 6月限 10561( 10561)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4353( 4204)
TOPIX先物 6月限 12828( 12754)
日経225ミニ 6月限 64860( 64860)
7月限 3515( 3515)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1264( 445)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 734( 684)
日経225ミニ 6月限 2776( 2776)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1978( 424)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 3850( 1431)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1200( 0)
9月限 1200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 598( 598)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 854( 854)
日経225ミニ 8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 19067( 15733)
9月限 1124( 24)
TOPIX先物 6月限 19560( 18932)
日経225ミニ 6月限 236832( 236832)
7月限 6040( 4040)
8月限 91( 91)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12595( 11934)
9月限 222( 72)
TOPIX先物 6月限 21027( 21021)
9月限 2( 2)
日経225ミニ 6月限 163271( 163271)
7月限 4520( 4520)
8月限 135( 135)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1845( 1273)
TOPIX先物 6月限 2473( 2451)
日経225ミニ 6月限 5173( 5173)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3386( 1498)
TOPIX先物 6月限 8190( 3621)
日経225ミニ 6月限 4982( 4974)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2995( 2294)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 7427( 5722)
日経225ミニ 6月限 11126( 11126)
7月限 48( 48)
8月限 7( 7)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3621( 3621)
TOPIX先物 6月限 6481( 6331)
日経225ミニ 6月限 10561( 10561)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4353( 4204)
TOPIX先物 6月限 12828( 12754)
日経225ミニ 6月限 64860( 64860)
7月限 3515( 3515)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1264( 445)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 734( 684)
日経225ミニ 6月限 2776( 2776)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1978( 424)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 3850( 1431)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1200( 0)
9月限 1200( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 598( 598)
9月限 5( 5)
TOPIX先物 6月限 854( 854)
日経225ミニ 8月限 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース