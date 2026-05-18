スランプに悩んだ大谷翔平は復活？　投打二刀流の“限界論”を吹き飛ばす連日の乱打に見る兆し「構えの部分でほとんどが決まっている」

打席内でも良い表情を見せ始めている大谷(C)Getty Images

復活の兆しが見えてきた。現地時間5月17日、敵地で行われたエンゼルス戦で、大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。5打数3安打2打点と活躍し、10-1での大勝劇に貢献した。

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苦しんできた日々を脱しつつある。休養明けとなったエンゼルスとの今シリーズの前まで、大谷の月間打率は打率.150と低迷。それに合わせるように、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511と他のスタッツも数字を落としていた。

指揮官であるデーブ・ロバーツ監督が「良い時であれば、ホームランになっている打球が、レフトフライに終わる」と苦言を呈するほどの状態。強引に引っ張るような打席が続き、「甘い球はセンターに打つ」とする理想とは程遠い内容が続いた。

一部メディアや識者の間で「彼が打てていないのは投げるからだ」（ポッドキャスト番組「The Rich Eisen Show」の共同ホストを務めるジャーナリストのクリス・ブロックマン氏談）と、投打二刀流の“限界”を論じる声も噴出。大谷を疑う者が出るほど打てていなかった。

しかし、ただ倒れたまま終わる男ではない。ちょっとしたキッカケで変貌する。16日のエンゼルス戦で、4打数2安打5打点と3試合ぶりのマルチ安打を記録した大谷は、翌日に猛打賞をマーク。チーム防御率4.89（MLB28位）と“投壊”傾向にある古巣が相手だったとはいえ、何かが変わったのは明らかだった。