パンチくんの市川市動植物園、“サル山侵入事件”で被害届提出と発表「ルール違反には厳しく対処」 今後の対応3点などを説明
パンチくんで人気の市川市動植物園は18日、公式Xを更新し、前日発生したサル山への侵入事件について被害届を提出したと報告した。あわせて、今後の対応について伝えた。
【画像】パンチくんのサル山で侵入事件…園側が対応を発表（全文）
17日に「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」などと明らかにしていた。
続報としてこの日、「昨日のサル山内への侵入事件について、ご心配をおかけし申し訳ありません。動物たちに異状は見られません。昨夜市川警察署に被害届を提出しました」と発表。「明日からも動物たちの安全と健康を第一に考えて対策を進めつつ、ルール違反には厳しく対処いたします」とつづった。
さらに「今後の対応について市川市と協議しました」とし、あす19日よりサル山において（1）観覧規制エリアの拡大、（2）規制エリアに侵入防止ネットを設置、（3）規制エリア内の常駐パトロールなどを実施すると説明。「一層のご不便をおかけしますがご理解お願いします」と呼びかけた。
【画像】パンチくんのサル山で侵入事件…園側が対応を発表（全文）
17日に「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」などと明らかにしていた。
続報としてこの日、「昨日のサル山内への侵入事件について、ご心配をおかけし申し訳ありません。動物たちに異状は見られません。昨夜市川警察署に被害届を提出しました」と発表。「明日からも動物たちの安全と健康を第一に考えて対策を進めつつ、ルール違反には厳しく対処いたします」とつづった。
さらに「今後の対応について市川市と協議しました」とし、あす19日よりサル山において（1）観覧規制エリアの拡大、（2）規制エリアに侵入防止ネットを設置、（3）規制エリア内の常駐パトロールなどを実施すると説明。「一層のご不便をおかけしますがご理解お願いします」と呼びかけた。