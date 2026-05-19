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人口の約半分が高齢者に…1万人が住んだ炭鉱街の現在は「名残すら見当たらない」シャッター街だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【住民１万人→115人】かつての駅前繁華街は完全消滅…壊滅状態に陥った「元・巨大都市」の現在が寂しすぎました【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、かつて炭鉱で栄えた北海道芦別市の頼城地区および西芦別地区を訪問し、人口激減と過疎化によって街が衰退していく現状と、地域が直面する空き家問題について解説している。



動画の前半では、芦別市の頼城地区の現在が紹介される。この地域はかつて三井芦別炭鉱の拠点として栄え、1950年代には1万1500人以上が居住していた。頼城小学校には2214人もの児童が在籍するマンモス校であったが、現在の頼城地区の人口は115人にまで激減している。かつて賑わいを見せた駅前や商店街はシャッターが閉まり、案内人は「名残すら見当たらない」と街の変貌ぶりを表現した。



中盤では、炭鉱衰退の背景と残された遺産に焦点が当てられる。1950年代からのエネルギー革命を機に炭鉱の閉山が相次ぎ、1992年に芦別の炭鉱事業は終焉を迎えた。街には坑夫の像や共同浴場など「まさに炭鉱時代の名残って佇まい」を感じさせる施設が一部残されている。また、炭山川橋にはディーゼル機関車と石炭専用貨車が保存展示されており、雄大な自然を背景に「当時の姿を再現しているようにも見える」と語られた。



後半では、西芦別地区の現状と芦別市全体が抱える課題が浮き彫りになる。かつての三井芦別駅周辺は、多くの商店が並んでいたものの、現在は「ゴーストタウンと呼んでも差し支えない」状況となっている。特に深刻なのが空き家問題であり、管理不足で危険な空き家が増加し続けているという。



動画の最後では、芦別市が都市計画マスタープランに基づき、空き家の解体や移住促進を通じて住居エリアの集約を図っていることが紹介された。「できるだけ保存や再生を進めていく」という方針が示されており、炭鉱産業が残した遺産と向き合いながら、新たな街づくりを模索する地域の姿がまとめられている。