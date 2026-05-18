TOBEアーティスト集結＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞開催。2会場計17万人が熱狂
TOBEアーティストが集結するコンサート＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞が大和ハウス プレミストドーム(札幌ドーム)にて5月16・17日の2日間開催され、4月に開催したバンテリンドーム ナゴヤでの公演との合計で17万人を動員した。
本公演では三宅健、北⼭宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first(TRAINEE)、TRAINEEらTOBEアーティスト総勢34名が出演。約2時間40分にわたり計47曲を披露し大盛況でのライブ完遂となった。
また、『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』が5月29日（金）0時よりPrime Videoで独占配信されることも決定している。
■『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』Prime Video配信情報
配信開始日時：2026年5月29日（金）0:00
※作品の視聴には会員登録が必要です（Prime Videoについて詳しくはwww.amazon.co.jp/primevideoへ）。
※開始時間は前後する場合がございます。予告なく変更・中止になる場合があります。
■セットリスト
00 overture
01 THE BEAST／北山宏光
02 灰になる前に／北山宏光
03 Revolution／IMP.
04 Butterfly／IMP.
05 ROCKIN’ PARTY／IMP.
06 miss you／CLASS SEVEN
07 サイレントミッドナイト／ISSEI
08 ホーンテッド／三宅健
09 Ready To Dance／三宅健
10 Starry sky／wink first(TRAINEE)、TRAINEE
11 Apollon／wink first(TRAINEE)
12 未確認領域／Number_i
13 幸せいっぱい腹一杯／Number_i
14 Bang Bang／IMP.
15 Tricky／IMP.
16 BAM-BOO／IMP.
17 INVADER／IMP.
18 100CANDLE／三宅健
19 Unzari／三宅健
20 さいわい／三宅健
21 DROP／三宅健
22 I Got It／TRAINEE(岡本和蕗・赤粼渚人・新藤琉空)
23 In My Zone／ISSEI
24 Perfect feat. SKRYU／ISSEI
25 Go Getter feat. AK-69／ISSEI
26 GOAT／Number_i
27 スーパースター／三宅健
28 KISS／IMP.
29 NE:Ø era／北山宏光
30 White Love／CLASS SEVEN
31 ZAWAMEKI／CLASS SEVEN
32 心にキスをした／CLASS SEVEN
33 波紋-HAMON-／北山宏光
34 EYE Shadow／北山宏光
35 タイムトラベラ／北山宏光
36 ULTRA／北山宏光
37 2OMBIE／Number_i
38 Numbers Ur Zone／Number_i
39 Numbers／Number_i
40 なんかHEAVEN／Number_i
41 3XL／Number_i
ENCORE
01 STRANGER／IMP.
02 miss you／CLASS SEVEN
03 Just Like That／北山宏光
04 Perfect feat. SKRYU／ISSEI
05 iDOLING／三宅健
06 i-mode／Number_i
■＜to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜＞概要
2026年4月20日、21日、22日 @愛知/バンテリンドーム ナゴヤ
2026年5月16日、17日 @北海道/大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
動員数：合計約17万人 (2会場5公演)
◆出演アーティスト
三宅健/北⼭宏光/Number_i/IMP./ISSEI/CLASS SEVEN/wink first(TRAINEE)/TRAINEE
特設サイト
https://special-contents.tobe-community.jp/
関連リンク
◆TOBE オフィシャルサイト
■三宅健
■北⼭宏光
■Number_i
■IMP.
■ISSEI
■CLASS SEVEN
■TRAINEE