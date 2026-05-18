U18男子日本代表の合宿メンバー発表…白谷柱誠ジャックら福大大濠から7名選出

5月18日、日本バスケットボール協会（JBA）は、「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に向けたU18男子日本代表の強化合宿参加メンバー13名を発表した。

同合宿は、5月18日から20日まで福岡県福岡市で実施。6月2日から7日にかけて福岡第一高校第一薬科大学内都築褚助記念体育館で開催される「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」に向けた強化活動となる。

男子U18日本代表は、片峯聡太ヘッドコーチ（福岡大学附属大濠高校）の下、今年2月に第1次強化合宿を実施。今回のメンバーには、福岡大学附属大濠高校から中村文哉、本田蕗以、櫻井照大、白谷柱誠ジャック、山元珠來、栗本富美也、ブタシュヴィンセント健太郎の最多7名が選出された。

また、琉球ゴールデンキングスU18の宮里俊佑、横浜ビー・コルセアーズU18の磯田陸斗といったBリーグユース所属選手もメンバー入り。平均身長は191.2センチ、平均年齢は16.5歳というメンバー構成になった。

東アジア地区予選には、中国、チャイニーズ・タイペイ、ホンコン・チャイナ、日本、韓国の5チームが出場。1回戦総当たりのリーグ戦が行われ、上位4チームに8月13日から23日にかけてインド・アーメダバードで開催される「FIBA U18アジアカップ2026」の出場権が与えられる。

強化合宿の参加メンバーは以下のとおり。

◆■2026年度バスケットボール男子U18日本代表チーム「FIBA U18アジアカップ2026 東アジア地区予選」強化合宿 参加メンバー

▼選手



音山繋太（SF／196センチ／18歳／中部大学第一高校）



マクミランアレックス（PF／198センチ／18歳／沖縄県立沖縄水産高校）



中村文哉（SF／190センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



本田蕗以（SF／189センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



櫻井照大（PG／180センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



佐藤翔真（PG／186センチ／17歳／黒沢尻工業高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194センチ／17歳／福岡大学附属大濠高校）



山元珠來（C／199センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



宮里俊佑（PG／179センチ／16歳／琉球ゴールデンキングスU18）



久我祐仁（SG／186センチ／16歳／福岡第一高校）



栗本富美也（PF／188センチ／16歳／福岡大学附属大濠高校）



磯田陸斗（PF／197センチ／15歳／横浜ビー・コルセアーズU18）



ブタシュヴィンセント健太郎（C／204センチ／15歳／福岡大学附属大濠高校）

▼スタッフ



チームリーダー：井手口孝（福岡第一高校）



ヘッドコーチ：片峯聡太（福岡大学附属大濠高校）



アシスタントコーチ：濱屋史篤（北陸学院高校）



アシスタントコーチ：冨山晋司（JBA）



アシスタントコーチ：水越悠太（桜丘高校）



スキルコーチ：丸田健司（KAGO CLUB）



サポートコーチ：大澤徹也（東山高校）



サポートコーチ：稲葉弘法（つくば秀英高校）



サポートコーチ：伊東純希（八王子学園八王子高校）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：緒方博紀（JBA）



アスレティックトレーナー：一柳武男（JBA）



アスレティックトレーナー：高橋基樹（専修大学）



チームマネージャー：髙木歩幸（JBA）



サポートスタッフ：平ひなた（JBA）

※所属や年齢は2026年5月18日現在