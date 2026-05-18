【セブン‐イレブン×パペットスンスン オリジナルパン＆スイーツ】 5月26日より順次発売 価格：183.60円～

CHOCOLATE Inc.は、パペットスンスンとセブン‐イレブン・ジャパンによるコラボとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品をセブン‐イレブンにて5月26日より順次発売する。価格は「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」が183.60円など。

今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどが展開。

また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも用意される。

□セブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイト

オリジナルパン＆スイーツ

スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー

発売日：5月26日～順次

価格：280.80円

スンスンのふわふわクリームのプリン

発売日：5月26日～順次

価格：321.84円

スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー

発売日：5月26日～順次

価格：183.60円

スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム

発売日：5月26日～順次

価格：246.24円

スンスンとノンノンのなかよしロール

発売日：5月26日～順次

価格：203.04円

スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ

発売日：5月26日～順次

価格：203.04円

スンスンのうんとおいしいナポリタンロール

発売日：5月26日～順次

価格：278.64円

その他施策について

「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン

実施期間：5月27日～6月6日

応募締切：6月12日

オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。

5シリアルコース 当選人数：100名 景品：BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）

3シリアルコース 当選人数：300名 景品：オリジナルトートバッグ

1シリアルコース 当選人数：1,000名 景品：スイーツ無料クーポン3枚

対象商品購入で限定グッズプレゼント

対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリームを購入するよ、先着で限定グッズがプレゼントされる。

栄養ドリンク

実施期間：5月21日10時～ ※なくなり次第終了

対象商品：画像内の対象商品から3つ ※組み合わせ自由

景品：フラットケース 数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚 ※好きなデザインを選べる

お菓子（グミ・キャンディ）

実施期間：5月21日10時～ ※なくなり次第終了

対象商品：画像内の対象商品から3つ ※組み合わせ自由

景品：ジッパーパック 数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚 ※好きなデザインを選べる

アイスクリーム

実施期間：5月28日10時～ ※なくなり次第終了

対象商品：画像内の対象商品から2つ ※組み合わせ自由

景品：クリアファイル 数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚 ※好きなデザインを選べる

人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場

森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き

発売日：5月28日～順次

価格：385円

森永 パペットスンスン ウェファーチョコ

発売日：5月28日～順次

価格：220円

Happyくじ パペットスンスン

発売日：5月29日10時～

価格：1回920.70円

はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインナップされている。

【景品内容】 SP賞：パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ（全1種） A賞：パペットスンスン おしゃべりフィギュア（全10種） B賞：パペットスンスン あいづちぬいぐるみ（全5種） C賞：パペットスンスン キャニスター（全6種） D賞：パペットスンスン 絵あわせカード（全1種） E賞：パペットスンスン ジッパーバッグ（全6種） F賞：パペットスンスンアクリルスタンド（全9種） G賞：パペットスンスンフードピック（全4種） H賞：パペットスンスンステッカーセット（全5種） LAST賞：パペットスンスン クロック（全1種）

※店舗により取り扱い中止になる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

「パペットスンスン」グッズも販売

ぬいぐるみキーホルダー（1種）

発売日：5月21日～順次

価格：1,980円

ぬいぐるみバッジ（2種）

発売日：5月21日～順次

価格：1,100円

フォロー＆引用ポストキャンペーン

応募期間：5月26日～6月1日まで

セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100名に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たる。

【応募方法】

1. セブン‐イレブン公式Xアカウント（@711SEJ）を「フォロー」

2. 「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて対象の投稿を引用ポスト

※オリジナルTシャツのデザインは種類を選ぶことはできません。

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