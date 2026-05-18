セブン‐イレブン×パペットスンスンコラボ商品が5月26日より発売オリジナルパン＆スイーツ登場！ グッズが貰える施策も
CHOCOLATE Inc.は、パペットスンスンとセブン‐イレブン・ジャパンによるコラボとして、オリジナルパン＆スイーツなど計7商品をセブン‐イレブンにて5月26日より順次発売する。価格は「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」が183.60円など。
今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした、「スンスンのふわふわクリームのプリン」、「スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー」などの“食感”を楽しめるスイーツに加え、「スンスンとノンノンのなかよしロール」、「スンスンのうんとおいしいナポリタンロール」といったパンなどが展開。
また、対象商品の購入でもらえる限定グッズや、豪華景品が当たるレシート応募抽選キャンペーン、はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」、SNSでのフォロー＆引用ポストキャンペーンも用意される。
□セブン‐イレブン×パペットスンスン特設サイト
オリジナルパン＆スイーツ
スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー
発売日：5月26日～順次
価格：280.80円
スンスンのふわふわクリームのプリン
発売日：5月26日～順次
価格：321.84円
スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福ブルーベリー
発売日：5月26日～順次
価格：183.60円
スンスンのもちっと白いどら焼チョコバナナクリーム
発売日：5月26日～順次
価格：246.24円
スンスンとノンノンのなかよしロール
発売日：5月26日～順次
価格：203.04円
スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ
発売日：5月26日～順次
価格：203.04円
スンスンのうんとおいしいナポリタンロール
発売日：5月26日～順次
価格：278.64円
その他施策について
「パペットスンスン」 レシート応募抽選キャンペーン
実施期間：5月27日～6月6日
応募締切：6月12日
オリジナルスイーツまたはパンを税込100円購入ごとにシリアルナンバーを発行。シリアルナンバーを入力して応募すると、シリアルナンバーの数ごとに用意された3種類の景品が抽選で当たる。
5シリアルコース 当選人数：100名 景品：BIGクッション（スンスン・ノンノン・ゾンゾン セット）
3シリアルコース 当選人数：300名 景品：オリジナルトートバッグ
1シリアルコース 当選人数：1,000名 景品：スイーツ無料クーポン3枚
対象商品購入で限定グッズプレゼント
対象の栄養ドリンク・お菓子・アイスクリームを購入するよ、先着で限定グッズがプレゼントされる。
栄養ドリンク
実施期間：5月21日10時～ ※なくなり次第終了
対象商品：画像内の対象商品から3つ ※組み合わせ自由
景品：フラットケース 数量：1店舗につき全4種、各4枚 先着16枚 ※好きなデザインを選べる
お菓子（グミ・キャンディ）
実施期間：5月21日10時～ ※なくなり次第終了
対象商品：画像内の対象商品から3つ ※組み合わせ自由
景品：ジッパーパック 数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚 ※好きなデザインを選べる
アイスクリーム
実施期間：5月28日10時～ ※なくなり次第終了
対象商品：画像内の対象商品から2つ ※組み合わせ自由
景品：クリアファイル 数量：1店舗につき全5種、各4枚 先着20枚 ※好きなデザインを選べる
人気菓子の「パペットスンスン」オリジナルパッケージ商品が登場
森永 パペットスンスン ハイチュウおまけ付き
発売日：5月28日～順次
価格：385円
森永 パペットスンスン ウェファーチョコ
発売日：5月28日～順次
価格：220円
Happyくじ パペットスンスン
発売日：5月29日10時～
価格：1回920.70円
はずれなしの「Happyくじ パペットスンスン」が登場。ここでしか手に入らないアイテムがラインナップされている。
【景品内容】 SP賞：パペットスンスン おしゃべりぬいぐるみ（全1種） A賞：パペットスンスン おしゃべりフィギュア（全10種） B賞：パペットスンスン あいづちぬいぐるみ（全5種） C賞：パペットスンスン キャニスター（全6種） D賞：パペットスンスン 絵あわせカード（全1種） E賞：パペットスンスン ジッパーバッグ（全6種） F賞：パペットスンスンアクリルスタンド（全9種） G賞：パペットスンスンフードピック（全4種） H賞：パペットスンスンステッカーセット（全5種） LAST賞：パペットスンスン クロック（全1種）
※店舗により取り扱い中止になる場合がございます。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
※店舗へのお問い合わせはお控えください。
「パペットスンスン」グッズも販売
ぬいぐるみキーホルダー（1種）
発売日：5月21日～順次
価格：1,980円
ぬいぐるみバッジ（2種）
発売日：5月21日～順次
価格：1,100円
フォロー＆引用ポストキャンペーン
応募期間：5月26日～6月1日まで
セブン‐イレブン公式Xアカウントをフォローし、「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて引用ポストすると、抽選で100名に「パペットスンスン」オリジナルTシャツ（1枚）が当たる。
【応募方法】
1. セブン‐イレブン公式Xアカウント（@711SEJ）を「フォロー」
2. 「#スンスンとたのしい毎日」とコメントをつけて対象の投稿を引用ポスト
※オリジナルTシャツのデザインは種類を選ぶことはできません。
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee