iPadをノートパソコンのように使える！タッチパッド内蔵＆マグネット着脱式ケース付きキーボード
サンワサプライ株式会社は、iPad A16およびiPad（第10世代）をノートパソコン感覚で操作できる、タッチパッド内蔵の専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」を発売する。ケースとキーボードはマグネットによる着脱式を採用しているため、用途に応じてノートパソコンスタイルとタブレットスタイルをスムーズに切り替えられる。
文字入力時はノートパソコンのように効率的なタイピングを行い、タッチ操作中心のシーンではキーボードを外してiPad本来の軽快さを活かして使用できるなど、場所や状況を選ばない自由な使い方が可能だ。また、日本人に馴染みのあるJIS配列を採用し、確かな打鍵感を提供する。iPadをビジネスや学習のメインデバイスとして快適に活用できる、利便性と保護性能を兼ね備えた一台だ。
■ケースとキーボードをマグネットで着脱可能
キーボードを取り外してiPadケースとして使用することもできる。
■無段階で角度調整可能
任意の角度で固定することができる。
■タッチパッドを搭載
タッチパッドを使って、パソコンのようにポインタ操作が可能だ。
■キーピッチ17mmの日本語配列キーボード
国内で最も普及している規格の日本語配列（JIS配列）を採用しており、普段使用しているノートパソコンと同じ感覚で使用できる。ホームボタンやボリューム調整など、操作時に便利なショートカットキーを搭載している。
■すばやく正確に入力できる、窪みのあるキー
キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、すばやく正確な入力を実現する。キー同士が離れているアイソレーションタイプで、ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用している。
■オートスリープ機能付き
ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入る。ケースを閉じることで画面の保護も可能だ。
■繰り返し使えるUSB Type-C充電式
iPadのUSB Type-C充電ケーブルで充電できる。 4時間の充電で、266時間の連続動作が可能だ。
■ペンホルダー付き
サイドにタッチペンを固定できるペンホルダーが付いており、タッチペンを一緒に持ち運びできる。
■持ち運んで、どこでも使える
折りたたんでコンパクトに収納でき、移動や持ち運びが簡単にできる。
■タッチパッド内蔵の専用ケース付きBluetoothキーボード「SKB-BTIPAD5BK」
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キーボードを取り外してiPadケースとして使用することもできる。
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任意の角度で固定することができる。
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キー中央のわずかな窪みが指先を自然に導き、すばやく正確な入力を実現する。キー同士が離れているアイソレーションタイプで、ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用している。
■オートスリープ機能付き
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■ペンホルダー付き
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