櫻坂46森田ひかる、新曲「Lonesome rabbit」のセンターに決定！「今作も精一杯頑張ります」

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櫻坂46が6月10日にリリースするダブルA面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、「Lonesome rabbit」のフォーメーションが、レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内で発表された。

■表題曲では「UDAGAWA GENERATION」ぶりのセンター

センターを務めるのは、二期生・森田ひかる。表題曲としては11thシングルの「UDAGAWA GENERATION」ぶりのセンターとなる。レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』内のインタビューで森田は、「皆さんに楽しんでいただけるように今作も精一杯頑張ります」と語った。

櫻坂46は、4月12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』終演後、坂道グループとしては初となる両A面シングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」を6月10日にリリースすることをサプライズで発表した。同タイミングで、7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表された。

そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結び、坂道グループ初となるアジアツアーの開催も2027年に予定していることも発表され、ファンからは大きな歓声が上がった。MUFGスタジアム（国立競技場）での公演を成功させ、さらに大きくなった櫻坂46の最新シングル。さらなる飛躍に注目だ。

■リリース情報

2026.04.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What’s “KAZOKU”?」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■関連リンク

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/