【密着Vol.1】いいトコ撮り那須chが追う！元プロボクサー芹江匡晋の「男の挑戦」パワーリフティング大会の裏側と情熱
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YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【新たな挑戦への道】密着Vol.1・元プロボクシング日本王者・芹江匡晋がパワーリフティングに挑む理由。男の挑戦！」を公開しました。第35代日本スーパーバンタム級チャンピオンである芹江匡晋氏が、パワーリフティング大会に挑む姿に密着したドキュメンタリー動画です。
動画の冒頭では、5月12日に開催された第43回栃木県パワーリフティング選手権大会の裏側が映し出されます。本番前の練習スペースに現れた芹江氏は、かつてプロボクシング界で頂点を極めた体躯を活かし、バーベルを担いでのスクワットや、180kgのデッドリフトに挑むなど、気迫あふれる姿を披露しました。
場面は変わり、4月5日の朝8時、スタッフが芹江氏の自宅へ突撃取材を敢行。寝起きのままカメラを迎え入れた彼は、パワーリフティングを始めた理由について問われると、「ボクシングで培った体と、自分が勉強して培った体を信じて、1年でどれだけ記録が出るか」と、自らの限界に挑む強い決意を語りました。
さらに、日々のトレーニングを支える食事事情も公開。朝食には手軽な「切り餅」を重宝しており、「たったこれ1個でご飯1杯分」の栄養が摂取できるとその効率性を力説。「カロリーが欲しいから」と、アスリートならではの合理的な栄養補給の工夫を明かしています。
後半では、パーソナルトレーナーなど指導者としての立場にも触れ、「自分がプレイヤーじゃないと恥ずかしい」と、常に最前線の挑戦者であり続ける矜持をのぞかせました。また、参加人数が少ない大会を自ら率先して盛り上げたいという、競技に対する熱い思いも口にしています。
何歳になっても新たな目標に向かって突き進む芹江氏の姿は、多くの人に勇気を与えるはず。現状に満足せず、新たなチャレンジを始めるきっかけとして、彼の情熱的な生き方からヒントを得てみてはいかがでしょうか。
動画の冒頭では、5月12日に開催された第43回栃木県パワーリフティング選手権大会の裏側が映し出されます。本番前の練習スペースに現れた芹江氏は、かつてプロボクシング界で頂点を極めた体躯を活かし、バーベルを担いでのスクワットや、180kgのデッドリフトに挑むなど、気迫あふれる姿を披露しました。
場面は変わり、4月5日の朝8時、スタッフが芹江氏の自宅へ突撃取材を敢行。寝起きのままカメラを迎え入れた彼は、パワーリフティングを始めた理由について問われると、「ボクシングで培った体と、自分が勉強して培った体を信じて、1年でどれだけ記録が出るか」と、自らの限界に挑む強い決意を語りました。
さらに、日々のトレーニングを支える食事事情も公開。朝食には手軽な「切り餅」を重宝しており、「たったこれ1個でご飯1杯分」の栄養が摂取できるとその効率性を力説。「カロリーが欲しいから」と、アスリートならではの合理的な栄養補給の工夫を明かしています。
後半では、パーソナルトレーナーなど指導者としての立場にも触れ、「自分がプレイヤーじゃないと恥ずかしい」と、常に最前線の挑戦者であり続ける矜持をのぞかせました。また、参加人数が少ない大会を自ら率先して盛り上げたいという、競技に対する熱い思いも口にしています。
何歳になっても新たな目標に向かって突き進む芹江氏の姿は、多くの人に勇気を与えるはず。現状に満足せず、新たなチャレンジを始めるきっかけとして、彼の情熱的な生き方からヒントを得てみてはいかがでしょうか。
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