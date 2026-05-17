この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【新たな挑戦への道】密着Vol.1・元プロボクシング日本王者・芹江匡晋がパワーリフティングに挑む理由。男の挑戦！」を公開しました。第35代日本スーパーバンタム級チャンピオンである芹江匡晋氏が、パワーリフティング大会に挑む姿に密着したドキュメンタリー動画です。

動画の冒頭では、5月12日に開催された第43回栃木県パワーリフティング選手権大会の裏側が映し出されます。本番前の練習スペースに現れた芹江氏は、かつてプロボクシング界で頂点を極めた体躯を活かし、バーベルを担いでのスクワットや、180kgのデッドリフトに挑むなど、気迫あふれる姿を披露しました。

場面は変わり、4月5日の朝8時、スタッフが芹江氏の自宅へ突撃取材を敢行。寝起きのままカメラを迎え入れた彼は、パワーリフティングを始めた理由について問われると、「ボクシングで培った体と、自分が勉強して培った体を信じて、1年でどれだけ記録が出るか」と、自らの限界に挑む強い決意を語りました。

さらに、日々のトレーニングを支える食事事情も公開。朝食には手軽な「切り餅」を重宝しており、「たったこれ1個でご飯1杯分」の栄養が摂取できるとその効率性を力説。「カロリーが欲しいから」と、アスリートならではの合理的な栄養補給の工夫を明かしています。

後半では、パーソナルトレーナーなど指導者としての立場にも触れ、「自分がプレイヤーじゃないと恥ずかしい」と、常に最前線の挑戦者であり続ける矜持をのぞかせました。また、参加人数が少ない大会を自ら率先して盛り上げたいという、競技に対する熱い思いも口にしています。

何歳になっても新たな目標に向かって突き進む芹江氏の姿は、多くの人に勇気を与えるはず。現状に満足せず、新たなチャレンジを始めるきっかけとして、彼の情熱的な生き方からヒントを得てみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:50

大会本番前の練習風景と芹江匡晋氏の紹介
01:51

4月5日密着スタート！寝起きの芹江氏を直撃
02:51

「1年でどれだけ記録が出るか」パワーリフティング挑戦の理由
03:43

効率重視！「これ1個でご飯1杯分」トレーニング中の朝食術
05:04

指導者としての矜持「自分がプレイヤーじゃないと恥ずかしい」

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